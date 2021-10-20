煤氣雙缺亞洲煉油業 意外變贏家

全球天然氣 和煤炭短缺造成的這波能源危機，引發另一波「以油代氣」熱潮 ，讓亞洲煉油業利潤 大增，成為意外贏家。業者如今看好這波好景氣將持續到明年。

彭博資訊報導，日本或印度煉油業者的開工率都在上升，原因是天然氣和煤炭供不應求，促使有取暖和發電需求的買家轉而大買柴油和煤油，大幅拉抬亞洲煉油業者的利潤，提高到新冠疫情 爆發之前的水準。

根據彭博，亞洲煉油廠生產柴油的利潤已升至2019年11月來最高水準，亞洲地區基準煉油利潤也回到兩年來最高水準。亞洲煉油廠本季將再提高開工率。

與此同時，疫情解封後各國恢復旅行，也加深航空燃油的需求。新加坡已開放來自英國、美國、法國、義大利等國的已完整接種新冠疫苗旅客，入境後可免隔離，菲律賓和泰國等亞洲國家也正逐步重新開放邊境，提振亞洲旅遊業復甦的期望。

FGE亞洲主管帕拉瓦卡拉蘇說：「形態如今有所逆轉，成品油市場終於找到立足點。市場預料會出現由天然氣改由石油的強勁轉換。」他說，亞洲本季煉油開工率提高最快者，為印度業者，每日可望增長50萬桶，其次是日本和南韓，預料亞洲煉油業開工率會在明年初回到疫情前水準。

JTD能源服務公司首席策略師德里斯可說，這不會是短期現象，冬季需求將支撐煉油廠從本季到明年初的利潤，特別是若北半球遭遇寒流侵襲。天然氣和煤炭本季價格漲到歷史高位，引發能源市場一波波震撼。