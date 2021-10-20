歐美外國直接投資 衝新高

今年上半年全球FDI激增，主要集中在歐、美等已開發國家，窮國反而減少。（路透資料照片）

聯合國 最新數據顯示，今年上半年全球外國直接投資 （FDI）激增，但主要集中在歐、美已開發國家，亞洲的增幅相對較小，貧窮國家甚至減少，而且上半年的FDI以跨國併購為主，流入製造業的投資反而減少，顯示供給擴張的速度仍趕不上需求激增。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）19日公布數據表示，今年上半年全球企業的海外投資總額達8520億美元，遠高於去年同期的3730億美元；其中四分之三流入富裕國家，因為這些國家陸續解除防疫封鎖措施，經濟復甦展望良好。

UNCTAD指出，FDI回升勢頭超乎預估，但全球分布甚不平均；富裕國家獲得的投資雖倍增，美國也增加88%，但貧窮國家獲得的投資承諾反而減少9%，連東南亞地區的FDI也僅增加25%。這也反映今年富裕及貧窮國家的經濟表現分歧。

德國Berenberg銀行首席經濟學者施密丁指出，「疫情 顯然已不再猛扯已開發國家經濟復甦的後腿，預料歐、美今年秋、冬兩季將不會採取大規模的封禁措施」。

UNCTAD指出，現在看來今年全球FDI將超過新冠疫情爆發前的水準，比原先預期的2022年提前。

但UNCTAD也說，FDI的快速復甦、及對展望的樂觀預期，掩蓋了已開發與開發中經濟體FDI流動日漸分歧的現實，也掩蓋了具生產力產能的「新創投資」（greenfield investments）回升步調落後的現象。

全球上半年的FDI主要集中於跨國企業購併，但這種投資不會提高全球產品與服務的總供給能力。至於能擴張產能的「新創投資」（greenfield investments），今年1-9月反而比去年同期減少11%，主要是汽車、電子及化工業的FDI減少。

這也顯示，全球企業的供貨產能不會快速增加，從而難以因應新增需求，並可能使今年消費者物價加速上漲。

多數富裕國家的央行官員都已表示，預料供應缺口及這種情況所帶來的通膨升高，只是暫時的。

不過，大部分富裕國家及亞洲、南美等地區，基礎建設領域的FDI都大幅增加，主因為各國政府擴大公共支出，以及利率偏低。