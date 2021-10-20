我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

夏普明春重返美TV市場

編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導

鴻海集團旗下夏普（SHARP）將重返美國電視市場，明年春季將和美國串流電視機上盒業者Roku合作，推出搭載串流功能的智慧電視，相關產品將在鴻海墨西哥廠生產。

這不僅是睽違六年之後，夏普重返美國電視市場，由於電視是生產量大的標準品，也讓鴻海墨西哥廠「動起來」，為鴻海集團北美製造再添助力。

日本媒體報導，夏普計劃和美國Roku合作，推出配備超高畫質4K顯示器的50吋至75吋液晶螢幕電視，Roku軟體將成為夏普計劃在美國販售的大尺寸電視的標準配備。夏普電視機將內建Roku的專用軟體，該平台可讓觀眾收看Netflix、Hulu和其他串流服務的節目。

夏普幾年前仍處於虧損，與中國大陸家電製造商海信集團簽下品牌授權協議，並於2016年生效，將「SHARP」等電視商標使用權授予海信使用。當時的協議代表夏普退出直接在美國銷售電視機。

鴻海在2016年8月入主夏普，夏普推動終止上述授權協議，最終在2017年向美國法院提訟，主張海信侵害商標使用權。雙方在2018放棄訴訟，2019年達成和解。夏普長期以來已表明打算重返美國電視市場。

美國市調公司DSCC指出，在北美電視市場上，2020年期間南韓三星電子市占率（以金額換算）達37%居冠，其後依序為LG電子的15%、TCL集團的9.7%、VIZIO的9.2%和索尼（Sony）的8%。

鴻海在9月初時公告，透過子公司 ECMMS Precision Singapore Pte. 增資墨西哥廠，預計投入1.8 億美元（約新台幣50億元），擴充零組件產能。鴻海墨西哥廠主要生產雲端伺服器與電視等產品，外界認為，隨著雲端伺服器需求持續擴大，鴻海將擴充伺服器相關產能。

夏普 美國 鴻海

上一則

新冠口服藥物 WHO想低價採買

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動
北韓發射彈道飛彈 美指「區域威脅」持續呼籲對話

北韓發射彈道飛彈 美指「區域威脅」持續呼籲對話
Toyota將在美國投資34億 生產Hybrid與純電車款電池

Toyota將在美國投資34億 生產Hybrid與純電車款電池
美密切關注中方先進武器發展 白宮：不希望競爭變衝突

美密切關注中方先進武器發展 白宮：不希望競爭變衝突

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨