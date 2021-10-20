夏普明春重返美TV市場

鴻海 集團旗下夏普 （SHARP）將重返美國 電視市場，明年春季將和美國串流電視機上盒業者Roku合作，推出搭載串流功能的智慧電視，相關產品將在鴻海墨西哥廠生產。

這不僅是睽違六年之後，夏普重返美國電視市場，由於電視是生產量大的標準品，也讓鴻海墨西哥廠「動起來」，為鴻海集團北美製造再添助力。

日本媒體報導，夏普計劃和美國Roku合作，推出配備超高畫質4K顯示器的50吋至75吋液晶螢幕電視，Roku軟體將成為夏普計劃在美國販售的大尺寸電視的標準配備。夏普電視機將內建Roku的專用軟體，該平台可讓觀眾收看Netflix、Hulu和其他串流服務的節目。

夏普幾年前仍處於虧損，與中國大陸家電製造商海信集團簽下品牌授權協議，並於2016年生效，將「SHARP」等電視商標使用權授予海信使用。當時的協議代表夏普退出直接在美國銷售電視機。

鴻海在2016年8月入主夏普，夏普推動終止上述授權協議，最終在2017年向美國法院提訟，主張海信侵害商標使用權。雙方在2018放棄訴訟，2019年達成和解。夏普長期以來已表明打算重返美國電視市場。

美國市調公司DSCC指出，在北美電視市場上，2020年期間南韓三星電子市占率（以金額換算）達37%居冠，其後依序為LG電子的15%、TCL集團的9.7%、VIZIO的9.2%和索尼（Sony）的8%。

鴻海在9月初時公告，透過子公司 ECMMS Precision Singapore Pte. 增資墨西哥廠，預計投入1.8 億美元（約新台幣50億元），擴充零組件產能。鴻海墨西哥廠主要生產雲端伺服器與電視等產品，外界認為，隨著雲端伺服器需求持續擴大，鴻海將擴充伺服器相關產能。