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美銀：基金經理人看淡經濟

編譯鍾詠翔／綜合報導
經濟展望依舊不被看好。(Getty Images)
經濟展望依舊不被看好。(Getty Images)

最新調查顯示，全球基金經理人10月對經濟展望與企業獲利成長的信心迅速惡化，樂觀情緒為至少一年多來最弱，現金水位升至一年來最高，並且在通膨持續攀升之際，調降債券資產的配置占比到歷來新低，同時加碼美股。

美國銀行19日發布全球基金經理人調查報告指出，投資人正比以往更積極增持大宗商品、銀行類股等通膨資產，也更積極減碼易受利率攀升衝擊的資產，例如債券、新興市場、公用事業類股等。

調查顯示，基金經理人本月配置於全球債券資產的部位淨減少80%，降至有紀錄以來最低水準，原因是通膨疑慮持續升高央行升息預期。投資人減持債券配置，促使現金配置升至27%，為12個月高點。這份調查是在14日止當周進行。

調查顯示，本月預期全球成長將走強的受訪經理人比上月減少6%，為看多成長的投資人去年4月以來首度減少，看好全球企業獲利將成長的經理人也減少15%。整份調查所透露的樂觀情緒，也是至少一年來最弱。

不過，投資人提高美股曝險部位到加碼16%，為去年11月以來最高，整體股票持有水位仍偏高，占比為淨50%。過去數周以來，能源價格上漲所帶來的通膨風險，以及投資人擔憂中國經濟放緩，導致股市波動加劇，但因為債券殖利率仍很低，投資人仍認為股票是能帶來最高報酬率的資產。

也有一些投資人減少股票配置，根據調查的結果，本月避險基金的淨股票曝險部位降至26%，低於9月的41%。

美國銀行指出，投資人預料明年美國聯準會（Fed）會升息一次，對美國的財政刺激規模的預期則從1.9兆美元降至1.7兆美元。調查結果顯示，基金經理人連續第五個月將通膨視為市場最大尾部風險，48%受訪者持這類看法，其餘風險分別為中國、資產泡沫、Fed縮減購債規模。美銀並表示，69%受訪者認為通膨是暫時現象，38%受訪者則認為通膨是長期問題，兩者的差距持續縮小。

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