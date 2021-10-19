臉書徵才萬人 打造元宇宙

臉書所推出的元宇宙線上會議App。（路透）

在微軟、Roblox、Epic Games等企業大舉投資 「元宇宙」（metaverse）之際，美國科技巨擘臉書 宣布，計劃未來五年內在歐盟 徵才1萬人，以打造「元宇宙」，這意味臉書朝「元宇宙」邁大步。

CNBC報導，臉書在18日表示，將在歐盟各國招聘高級工程師，且徵才目標鎖定德國、法國、義大利、西班牙、波蘭、荷蘭及愛爾蘭等國。這意味臉書朝「元宇宙」邁進一大步。

臉書執行長佐克伯在7月預料，在未來五年內，臉書將從一家社群媒體公司轉型為「元宇宙」公司；「元宇宙」是個剛萌芽的網路世界，標榜民眾能在這個共享的虛擬空間交流。

臉書9月承諾將投資5000萬美元，打造「元宇宙」，而微軟、遊戲業者Roblox、「要塞英雄」遊戲開發商Epic Games等企業，也大舉投資，打造自家「元宇宙」。

臉書稍早也測試一款新型虛擬實境（VR）遠距工作應用程式（App），臉書VR頭戴式裝置Oculus Quest 2用戶，可透過這款App，以虛擬身分舉行線上會議，是臉書朝「元宇宙」邁進的第一步。

華盛頓郵報上月報導，臉書「元宇宙」計畫，是項廣大計畫的一環，臉書試圖藉此重振在決策官員心中的觀感，並重新自我定位，以形塑下一代網路科技的規範。