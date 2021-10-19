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BNT莫德納主宰明年疫苗市場

財經新聞組／綜合報導
預測顯示，BNT和莫德納將主宰新冠疫苗市場。（路透資料照片）
預測顯示，BNT和莫德納將主宰新冠疫苗市場。（路透資料照片）

最新預測顯示，美國新冠肺炎疫苗製造商輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）明年將主宰新冠疫苗市場，合計新冠疫苗銷售額超過900億美元，幾乎是今年的兩倍。

但其他挑戰者也來勢洶洶，法國Valneva生技公司發布臨床數據指出，其新冠疫苗所引發的人體免疫反應，比阿斯特捷利康（AZ）的疫苗更強，副作用也更少。

英國金融時報（FT）報導，健康數據分析機構Airfinity估計，輝瑞／BNT新冠疫苗明年銷售額將達到545億美元，莫德納新冠疫苗則達387億美元，合計為932億美元。相較下，Airfinity估計，BNT疫苗今年銷售額為313億美元，而莫德納疫苗為176億美元。

Airfinity的樂觀預測顯示，在非中國製的新冠疫苗市場中，明年這兩大mRNA新冠疫苗將包辦四分之三的市占率，剩餘市場則由阿斯特捷利康、嬌生、俄羅斯Sputnik V、諾瓦瓦克斯（Novavax）等競爭對手分食。

明年非中國製新冠疫苗的市場規模，預料將激增一倍至1240億美元。

Airfinity執行長說：「這些數字前所未見；我們預期明年銷量將維持在高水準，因為各國希望延續疫苗保護力，而低所得國家也追求許多高所得國家已經達成的疫苗覆蓋率。」

其他分析師雖不太同意Airfinity的樂觀預測數據，但多數分析師同意輝瑞已稱霸新冠疫苗市場，且可能在未來數月鞏固自身地位。例如，投銀SVB Leerink雖預估BNT疫苗今年銷售額將達395億美元，但推估明年銷售額將快速滑落至90億美元，理由是明年的疫苗價格比較低、富裕國家的需求減少，以及市場競爭更加激烈。

不過，其他生技業者正急起直追。法國Valneva生技公司18日公布其新冠疫苗的第三期臨床試驗顯示，這款疫苗受試者體內產生的中和抗體，比接種AZ疫苗者更多，出現副作用的人數也遠低於AZ疫苗，且沒有受試者出現嚴重不良反應。這項實驗是在英國26個試驗地點進行，共4012名18歲以上受試者參與，實驗組和控制組人數相同，也沒有重症病患。

疫苗 莫德納 輝瑞

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