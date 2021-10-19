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蘋果亞馬遜獲利減緩

編譯季晶晶／綜合報導

美國科技巨擘將陸續發布上季財報，亞馬遜和蘋果等科技業者預料也碰到正糾纏其他產業的供應鏈問題，導致上季營收與獲利成長都減緩，主管也可能預測供應鏈相關的短缺問題短期難解。

FactSet的數據顯示，分析師預估標普500指數的資訊科技公司第3季獲利將成長29%，較第2季的48%放緩；第3季營收估將成長19%，也低於第2季的22%成長。半導體業者預料將再次展現最大增幅（英特爾除外），其他則可能受到晶片荒的衝擊。

由於亞馬遜第2季銷售成長降幅超乎預期，市場期望已迅速下降。FactSet資深分析師巴特斯說，分析師對亞馬遜第3季盈餘的平均預期，從每股12.89美元降到每股8.92美元。一些分析師也預測亞馬遜的支出將暴增。

而且，亞馬遜的高利潤成長引擎AWS業務也略顯放緩。Evercore ISI分析師預期，上季AWS營收將比去年同期增長34%，低於第2季的37%。新冠疫情期間的科技支出成長也已放緩，市調機構顧能（Gartner）和IDC表示，第3季全球PC出貨量成長率已回到低個位數，Gartner預估可成長1%，IDC預計成長3.9%。惠普預料將受衝擊，上季營收預料將成長1.32%，幾乎是持平表現。

半導體公司則將受惠於晶片供不應求的榮景，上季半導體和半導體設備商獲利可望增加38.5%，營收成長22.9%。上季業績唯一可能不會成長的晶片製造商是英特爾，預估獲利將和一年前差不多，營收也幾乎持平，相較下，超微營收有望成長46%，輝達也可望增加44%。

除了半導體，看來最強的科技相關行業是通信服務，包括臉書、Google母公司Alphabet，以及影音平台Netflix。

營收 亞馬遜 分析師

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