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英特爾招手蘋果 劍指台積

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格。（美聯社）
英特爾執行長基辛格。（美聯社）

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）向蘋果喊話，希望蘋果能再次採用英特爾的電腦中央處理器（CPU），同時期盼蘋果能將自行設計的晶片委由英特爾生產。

業界解讀，基辛格的言論是衝著台積電而來，意味英特爾積極追回蘋果CPU夥伴關係，藉此降低蘋果對台積電釋單量，同時對蘋果招手有意承接其晶片代工訂單，也透露英特爾積極發展晶圓代工，劍指台積電握有的蘋果大單。基辛格並把蘋果自家晶片委外代工的議題拉高到美國國家安全層級，強調美國自製晶片攸關國安，呼籲政府補貼晶片製造，同時堅稱目前晶片生產仰賴台灣或南韓廠商，將面臨「地緣政治的不穩定」問題。

基辛格認為，決定客戶回到美國生產的關鍵是成本，但「我們（美國生產）的成本不能比亞洲貴30%或40%」，他呼籲美國國會「幫助我們拉近這個差距，讓我們能在美國境內更快地生產更多晶片」。蘋果iPhone問世以來，都採用自行設計的A系列處理器，現由台積電獨家代工；Mac產品方面，原本都搭載英特爾的CPU，但蘋果去年宣布開始導入自行設計、由台積電獨家代工的M系列晶片後，降低從2005年起對英特爾的依賴，並規劃未來所有Mac、平板產品都將採用M系列晶片，不再採用英特爾CPU。基辛格接受Axios記者訪問時表示，他不會放棄讓Mac回頭使用英特爾晶片的希望。儘管英特爾贏回蘋果可能需要數年時間，但另一種贏回蘋果成為客戶的選項，是說服蘋果靠英特爾代工晶片。

業界解讀，一旦蘋果重新擁抱英特爾CPU，意味台積電的M系列代工訂單將銳減，加上蘋果現在自行研發的晶片都由台積電獨家操刀代工，基辛格的言論意味英特爾在晶圓代工領域緊追台積電，同時也期盼找台積電協助英特爾代工晶片之際，仍積極要與台積電競爭。基辛格說，他不怪蘋果放棄英特爾、並決定打造自家晶片，「蘋果認為自己可以做出比我們更好的晶片。而且，你知道，他們做得很好。所以我必須做的是，打造一個比他們自己能做的更好的晶片」，「同時，我得確保我們的產品比他們的更好，我的生態體系比他們的更開放、更有活力」，「所以我正努力爭取贏得提姆（蘋果執行長庫克）在這一領域的業務」。

基辛格說，亞馬遜、高通和美國國防部都已和英特爾簽約，由英特爾生產部分晶片，「我樂見現在的進展，而我希望還能在這個（代工）清單上新添更多品牌，而這也可能包含他們（蘋果）」。

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