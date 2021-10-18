台積電為何赴日設廠？日經「5要點」解密 揭露日相野心

台積電赴日設廠主要是為了Sony等日本客戶。東京將之視為半導體業沒落數年後東山再起的機會，大表歡迎。路透

台積電 要到日本 投資設廠，東京將之視為半導體業沒落數年之後東山再起的機會，大表歡迎。到底這座工廠會生產何種產品，又是誰獲利？日經整理如下：

為什麼台積電要赴日設廠？

主要是為服務Sony和其他日本客戶，但也因全球各國呼籲自建半導體供應鏈，生出的地緣政治壓力。該廠預估斥資1兆日圓（約88億美元），日本政府預料為此案提供最多半數的補助。

這是什麼樣的晶片 廠？

台積電新廠靠近Sony在熊本的一家工廠，會利用具成本效益的22到28奈米技術，主要生產影像信號處理器和微控制器等產品。Sony目前的產品還不需要5奈米晶片。

台積電海外擴張的風險為何？

主要風險是成本較高以及產量不足。在日本建廠的花費可能是台灣的兩到三倍。但在此同時，台灣有資源受限問題，例如今年稍早缺水限電，為追求長期成長，台積電也必須向外擴張。

日本的目標為何？

日本也加入全球晶片賽。日相岸田文雄將重建晶片業列為其經濟政策的關鍵一環，計劃要推出支持高科技製造商的框架。

該廠對全球晶片荒或晶片業的意義？

台積電新廠對晶片短缺沒有立即影響，美國亞利桑納州廠或日本熊本廠都要到2024年才量產。台積電認為目前的短缺與疫情在東南亞造成的供應鏈亂象有較大的關係。中國缺電也壓縮晶片供應。但英特爾和三星等競爭對手都大舉投資增產，台積電有必要布署因應。