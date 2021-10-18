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反聖嬰效應 燃煤、農產看漲

編譯陳家齊／綜合報導

能源短缺危機來得不是時候。氣候反聖嬰現象正在太平洋赤道區域成形，可能使北半球的冬季更冷，取暖需求大增，天然氣與煤價將易漲難跌，還可能推高農產品價格。

美國氣候預報中心（CPC）上周預測，反聖嬰現象從今年12月持續到明年2月的機率為74%。

這種氣候會使亞洲、歐洲與美洲今年冬季變得更冷。今年北極的極地渦旋（polar vortex）看來比去年更微弱，很可能「鎖不住」北極的冰冷空氣，形成冰風暴等極端寒冷天氣。

煤與天然氣不夠燒，民眾和發電廠都以燃料油取暖與發電，將進一步推高已衝破每桶80美元的國際油價。而且，反聖嬰現象還會使美國加州、南美洲巴西、阿根廷等地的乾旱更為嚴重，衝擊小麥、玉米、咖啡等農產品生產，造成物價上漲。印尼則可能遭遇洪水，使棕櫚油歉收，價格上漲。

反聖嬰現象也會對風暴推波助瀾，因為原會減弱風暴威力的風切，在反聖嬰現象下風力減弱，讓風暴更容易產生、增強。儘管秋冬的颶風很少會侵襲破西哥灣區產油區，美東地區可能遭颶風重擊。

但預報員勒霍勒斯說，反聖嬰現象有時候會把風暴推進內陸，在五大湖區以及田納西河谷降下風雪，反讓美國東岸逃過一劫。

風暴 美國 颶風

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