Netflix魷魚遊戲夯 創9億價值

Netflix估魷魚遊戲創造9億美元價值。（美聯社）

美國影音串流平台Netflix 的內部文件顯示，紅遍全球的原創韓劇 「魷魚遊戲 」，估計將為Netflix創造逼近9億美元的價值，約為製作成本2,140萬美元的41.6倍，凸顯這部韓劇小兵立大功，也顯示在串流時代，一部人氣破表的電視影集的成本效益之高。

彭博資訊取得的Netflix內部文件顯示，「魷魚遊戲」將創造8.911億美元的「影響價值」（impact value），Netflix以此數據衡量每部電視劇的表現。而這部韓劇的製作成本只花2,140萬美元，相當於每集僅約240萬美元。

Netflix擁有大量有關客戶觀看內容的數據，並運用這些數據來估算從各節目中獲得的價值。Netflix的律師則致函彭博資訊表示，彭博揭露該媒體審閱文件中的機密資訊，可能不太適當。

這份文件清楚顯示，對Netflix而言，這部韓劇有多成功，以及Netflix如何評估節目是否成功。

在這份文件中，有些數據呼應Netflix與其它他服務已經公布的數據，例如「魷魚遊戲」上架頭23天，至少看過這部韓劇2分鐘的人數，全球達到1.32億人，打破Netflix影集「柏捷頓家族」的歷史紀錄。這份文件也透露一些Netflix過去從未公布過的數據，例如究竟有多少用戶在2分鐘後還繼續追劇（黏著度），以及有多少用戶看完整部電視劇（完整觀看率）。

文件顯示，Netflix估計，「魷魚遊戲」上架頭23天，在開始看這部韓劇的用戶中，89%用戶至少收看75分鐘，即超過一集，並有66%用戶追完整部劇，相當於8,700萬人。

文件並列出一些獨特、不易理解的數據，例如「魷魚遊戲」在經調整觀看配比（AVS）上的得分為353分，AVS超過9或10分就已被Netflix視為高分。

AVS不僅反映有多少用戶收看「魷魚遊戲」，也反映這些用戶具有多少價值。新用戶或平台使用頻率偏低的觀眾，被Netflix視為較具價值，原因是這代表這些電視劇是讓他們不取消訂閱的原因。Netflix的離職員工和現任員工表示，「影響價值」是Netflix評估整個電視劇的AVS。