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颱風過後 亞洲港口更壅塞

編譯任中原／綜合報導

亞洲上周遭遇「圓規颱風」襲擊，使貨櫃輪船期再延滯一周，導致亞洲各大港口益發壅塞，貨物運抵美國及歐洲港口的時間也隨之延後，加重年終購物旺季所面臨的壓力，不僅可能侵蝕企業獲利，也拉高消費者物價。此外，北京尋求降低對燃煤的依賴，可能使大陸能源危機成為全球供應鏈的長期威脅。

彭博資訊港口壅塞追蹤報告顯示，截至15日止，至少107艘貨輪在香港及深圳待卸，是今年4月開始追蹤以來最多。RBC資本市場公司計算，全球77%港口的貨輪周轉時間都超過正常水準。

今年來的經驗顯示，全球只要有一處出現運輸瓶頸，就會加劇其他地區的短缺困境，即便亞洲港口航運壓力緩解，之後抵達歐美港口的船舶將暴增，可能使美西洛杉磯、長堤等進口港再現壅塞。

數據顯示，美國港口壅塞率已經飆高。14日東岸沙瓦那港有25艘貨櫃輪待卸，壅塞率達81%，居全美之冠，洛杉磯與長堤港的整體壅塞率也達56%。港口設施面臨更嚴峻的考驗，且衝擊到卡車、鐵路與倉儲等陸上物流業務。

歐洲情況稍好，鹿特丹與安特衛普港的壅塞率約是美西的一半；英國佛列斯多港進口實櫃及待出空櫃都大量堆積，部分貨櫃輪已被迫改靠歐陸港口。

港口壅塞、船期延誤，使美歐美零售業在購物旺季來臨時備貨不足，由於貨運能力已達極限，又碰上購物旺季，業者預料供應鏈壓力至少將持續到年底。

此外，英國金融時報分析，中國大陸當局為緩解能源危機，已採取短期的務實措施，全力供電，但北京要減少燃煤發電的長期承諾，仍可能使缺電問題一再出現，這也可能成為供應鏈的長期威脅。

供應鏈 美國 北京

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