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通膨飆速10年來最快 市場押注紐西蘭再升息 紐元走高

編譯季晶晶／綜合外電
紐西蘭第3季通膨飆速是10年來最快，物價廣泛上漲，尤其是住屋相關成本。美聯社
紐西蘭第3季通膨飆速是10年來最快，物價廣泛上漲，尤其是住屋相關成本。美聯社

紐西蘭統計局周一公布，第3季的年度通膨意外躍增到4.9%，遠高於第2季的3.3%，以及經濟學家先前預估的4.2%，是10年來最快升速。相較於3個月前，物價則增加2.2%，也超過預估中值的1.5%。新數據加深市場對央行將持續升息的押注，促使紐元升值。

紐國央行希望將通膨維持在1%-3%目標區間內，本月初調高現金利率，並暗示將再度升息, 因供應鏈中斷和勞動力短缺加深價格壓力。在此同時，最大城市奧克蘭為了防疫，已經封鎖兩個月，影響活動。

紐元在數據發布後走升，1紐元兌70.82美分，高於先前的70.72美元。匯價現已完全反映投資人預期紐國央行會在11月24日再升息一碼的可能性，高於上周90%的機率。

新公布的年度通膨率是2011年來最高。紐國2010年末調升商品和服務稅（GST）稅率，致使2011年物價上漲。

根據紐國統計局，季增2.2%是2010年第4季以來最快升速，如果不計因GST調升影響到的那幾季，會是1987以來最快。

統計局說，上季物價廣泛上漲，計算消費者物價的一籃子商品和服務，11個主要類別裡有10類走高，主要是住屋相關成本，例如興建新屋和地方政府稅率。

央行 升息 奧克蘭

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