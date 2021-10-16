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美9月零售銷售意外成長

編譯湯淑君／綜合報導
美國9月零售銷售增加0.7%。(美聯社)
美國9月零售銷售增加0.7%。(美聯社)

美國上月零售銷售意外成長，顯示消費者在年尾腳步愈來愈近時擴大支出，可視為需求反彈和通膨上揚的徵兆。

商務部15日公布，美國9月零售銷售增加0.7%；剔除汽車，上月銷售增0.8%。整體零售銷售的8月增幅，從0.7%上修至0.9%，主要反映物價上漲因素。根據勞工部本周發布的數據，美國9月消費者物價月比上漲0.4%，年比勁揚5.4%。

彭博訪調經濟學家原先預估，9月整體零售銷售下滑0.2%，不計汽車的銷售估增0.5%。實際數據優於預期，反映零售銷售普遍改善，各項產品需求依然旺盛。

全球晶片荒仍無紓解跡象，迫使汽車製造商減產，導致經銷商展示廳庫存日減，推升汽車售價並限縮消費者選擇。

其他產品也供不應求，因為運輸、倉儲人力不足，造成貨輪塞港，耽擱卸貨和運貨。

根據商務部的數據，9月汽車銷售折合年率為1260萬輛，低於4月時觸頂的前波高峰1880萬輛。

若視野擴及汽車以外的行業，據分析師觀察，消費者在年尾將近時買氣有回升跡象。

這份零售銷售報告以貨品銷售數據為主，服務業項目只涵蓋餐廳和酒吧。富國銀行（Wells Fargo）資深經濟學家布勒德指出，儘管餐廳和零售賣場夏末客流量成長停滯不前的情況未見突破，但信用卡資料顯示「支出仍然穩健」。

商務部追蹤的資料顯示，9月在餐廳和加油站除外的零售店，信用卡支出比8月增加1.5%，在餐廳和酒吧的支出更勁增2.3%，可見新冠變種病毒Delta並未讓消費者嚇得不敢外出消費。

汽車 美國 商務部

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