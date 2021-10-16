我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

波音787再傳新缺陷 回應：零件製造不當

財經新聞組／綜合報導

波音公司（Boeing Co）14日表示，787夢幻客機（Dreamliner）部分鈦金屬零件3年來被不當製造，讓這型廣體客機諸多問題再添一樁。

波音表示，這項品質問題並不會直接影響飛安，已將此事知會美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）。波音正努力確認有多少架飛機內含這種有缺陷的零件。

波音指出，這種零件是由李奧納多公司（Leonardo SpA）向總部位於義大利的「製造工藝規格」（Manufacturing Processes Specification，MPS）購買，再提供給波音。李奧納多公司證實，MPS已不再是公司的供應商。李奧納多公司股價聞訊跌幅擴大，收盤下跌7%，波音股價收盤下跌2%。

李奧納多公司聲明表示，零件問題要歸咎於MPS。李奧納多公司指出，MPS「正在接受檢察官審查，李奧納多公司是受害者，不承擔任何與這項問題有關的潛在損失」。

路透目前無法聯繫上義大利檢方發表評論，MPS也未立即回應記者的置評請求。

這些零件包括幫助將地板橫梁固定在機身部分的配件和其他配件、墊片、支架、和其他組件中的夾子。

尚未交付的飛機將重做，已開始載客的飛機則將和波音一起經過檢查程序並取得FAA認證。

義大利 股價 美國

上一則

不敵疫情 義大利航空結束75年營運

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

義大利航空營運75年後走入歷史 瘦身版新公司接棒

義大利航空營運75年後走入歷史 瘦身版新公司接棒
亞馬遜大手筆買二手民航機運貨

亞馬遜大手筆買二手民航機運貨
787夢幻客機再傳新缺陷 波音：零件被不當製造

787夢幻客機再傳新缺陷 波音：零件被不當製造
亞馬遜大舉收購二手客機運貨 航程要可「從中飛美」

亞馬遜大舉收購二手客機運貨 航程要可「從中飛美」

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差