亞太鬆綁檢疫 迎旅遊旺季

新加坡已經改採與病毒共處策略，打開國門歡迎有接種疫苗的旅客。（路透）

新冠肺炎疫情以來國門關得最久且最緊密的國家，現在終於要開始紛紛鬆綁邊境管制措施，守得最嚴的亞太國家正準備邁出啟封的第一步。疫苗 覆蓋率提高是一個原因，藉此提振經濟或許是更迫切的理由。

彭博資訊報導，從新加坡 到雪梨，從峇里島到曼谷，各國紛紛宣布歡迎已經打好疫苗的外國訪客，多半大幅削減甚至廢除入境須強制隔離的規定，趕上年底的旅遊旺季。

澳洲 新南威爾斯州總理佩羅特15日宣布：「對於全球各地已經打完兩劑疫苗的民眾，雪梨和新南威爾斯州歡迎你。」這個澳洲人口最多的一州宣布廢除去年11月實施至今的入境檢疫14天規定，「我們希望人潮可以回來」。

新加坡現在採取「與病毒共處」策略，上周宣布對歐洲、亞洲與美國已經完整接種疫苗的旅客廢除強制檢疫。泰國本周稍早宣布從11月開始，將對英、美、中國等「低風險國家」打完疫苗的旅客廢除檢疫，並將再添增更多免檢疫國家。印尼開放讓更多國家打完疫苗的旅客入境，縮短檢疫隔離時間。菲律賓則已不再要求萊自低風險地區且完整施打疫苗的旅客，在指定設施隔離。

長期隔離檢疫是亞太地區許多國家的抗疫工具，有些國家的主要感染來源是在邊境攔到的外來客，隔離時間還可能長達21天。在Delta變種病毒來襲之前，這種隔離檢疫讓中、港、澳洲、紐西蘭與新加坡曾在某個時點可說是完全消滅疫情。而在泰國與馬來西亞，隔離政策一度讓疫情不致於完全失控。但是在歐美全面施打疫苗，數個月前開始打開國門後，亞太地區的嚴格檢疫措施逐漸顯得跟不上時代。