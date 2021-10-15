疫情、缺工與颱風 中國到美西塞港更嚴重了

香港葵青貨櫃碼頭。 美聯社

圓規颱風造成近個月來最嚴重的貨櫃運輸塞船情況，東南亞多個港口都受到影響，估計還需要數周才能改善。以深圳和香港為例，雖然現在港口作業已大致恢復正常，下錨停在這兩個港區外海的貨船至少109艘，是5月以來的新高。

彭博行業研究分析師說，全球供應鏈 現在更加緊張，由於沒有緩衝的餘地，就算是個小事故也會導致大問題。估計深、港的塞港問題會至少延續到明年2月1日中國農曆新年之時。

金融時報也報導，目前全球最塞的港口就是中國南方的港口。根據Kuehne+Nagel提供的即時資料，現在全球因各港口塞港而停在港外等候的貨櫃輪數目為584艘。歐洲以漢堡港和安特衛普港排的隊伍較長；鹿特丹港和菲力斯杜港，因為當地卡車司機短缺，貨品運輸也沒能暢通。

圓規颱風現在到達越南，越南第三大港海防的貨船碼頭作業也受到影響。再往南的海岸線外，等候進入新加坡 港的貨櫃船數量達到7月21日以來最多。新加坡港貨櫃碼頭營運商PSA表示，公司正與海運商合作，全力協助追趕延誤的船期，接上各個貨運連結點。

PSA說：「可見的未來裡，全球供應鏈中斷情況很可能繼續。我們將確保運用各種可能資源來因應。」

彭博指出，亞洲地區的颱風打亂區域供應鏈的情況，如同美國 墨西哥灣的颶風對美國經濟的衝擊。美國總統拜登已經下令洛杉磯港全天候運轉，希望幫助解決塞港問題。