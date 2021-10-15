美歐韓動員 急救供應鏈瓶頸

德國下修今年的經濟成長率。(歐新社資料照片)

年底購物旺季將臨，全球供應鏈 卻持續受阻、商品價格飆漲、通膨升高，再加上反聖嬰現象來臨將再推升農品價格，全球經濟在新冠疫情後的復甦正面臨「完美風暴」的威脅，美國 、歐盟 及南韓等經濟體紛紛祭出對策，希望能緩和這場危機的衝擊。

彭博資訊分析，史坦普500指數成分企業主管今年來至本月12日止，共在財報說明會提及「供應鏈」3000次，遠超過去年全年的2000多次。路透指出，在物價壓力的擠壓下，全球經濟正遭遇完美風暴的威脅。

調查顯示，75%的美國零售商預期缺工缺貨將衝擊今年聖誕購物季的出貨能力，約85%預期供應鏈干擾將影響消費者。德國主要研究機構14日也以供應鏈瓶頸為由，下修德國今年經濟成長率預測，調降0.7個百分點至2.4%。

為了化解供應鏈困境，美國總統拜登13日宣布，全美最繁忙的兩大港口洛杉磯港和長灘港將擴大24小時營運作業，以卸載約50萬只仍在貨輪上等待的貨櫃。

針對能源危機，路透報導，白宮持續與美國石油及天然氣生產商協商，希望業者協助增產以抑制燃料成本。美國汽油平均零售價已漲至七年高點，預料冬季燃料成本也將大漲。美國9月生產者物價指數（PPI）月比攀升0.5%，年升8.6%，雖小於市場預期，但預料將居高不下。

歐盟執委會13日也公布多項行動計畫，包括聯合採購天然氣以增加儲備量、為部分人民減稅，並幫助企業因應攀升的成本問題等，歐盟領袖預定下周討論這些提案。南韓14日成立工作小組，由公營和民間企業人士及專家組成，將嚴密監控能源供需狀況，並研議各項措施以妥善應對全球能源價格波動。

在此同時，商品行情14日盤中持續上衝，國際油價漲0.5%-0.7%，基本金屬漲勢尤其凌厲，倫敦金屬交易所（LME）追蹤六種金屬行情的LMEX指數創新高。彭博資訊報導，太平洋地區出現反聖嬰現象，可能引發農產品市場劇震。