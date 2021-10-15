日選舉行情 分析師：暗示買進訊號

日本新首相岸田文雄 14日解散國會眾議院 ，宣布31日舉行全國大選，締造三項二戰以來的「最短」紀錄，分別是首相上任到解散國會僅十天、內閣上路到解散僅十天，及解散國會後到投開票僅17天。分析師認為，這意味著日股「買進」訊號浮現。

在岸田文雄上任三周後就舉行大選，若執政的自民黨在眾議院席位大幅流失，可能瓦解他的黨內領導地位，升高下台風險。但民調顯示，上任11天的岸田享有不錯的民意支持度，自民黨有望保住眾議院多數黨地位。

岸田說：「我希望趁這場選舉告訴民眾，本黨正嘗試做什麼，目標何在。」他曾表示，希望自民黨在總計465席的眾議院保有多數席次。這目標很保守，幾乎篤定可達成。在眾議院解散前，自民黨與友黨公明黨合計控制逾300席。

日本選民希望政府有計畫和決心，能採取行動終結新冠肺炎疫情 ，並重振經濟。最近產經新聞民調顯示，約48%的受訪者表示，最希望岸田政府平息疫情，其次是促進經濟復甦和就業。

大和證券技術分析師木野內榮治說：「解散國會對日股來說，是買進訊號。」儘管投資人或許傾向在場邊觀望，「市場預期國會解散將使股價走勢峰迴路轉」。按往例來看，每逢選戰季節，日股傾向大漲。以過去五次大選為例，從眾院解散到投票日，期間Topix指數平均上漲6.4%；國會解散三個月後，漲幅平均15%。日股在9月觸頂，之後已經下跌約7%，反映能源價格勁揚引發全球通膨顧慮。岸田拋出「新型資本主義」主張，觸動外資賣壓出籠，唯恐意味將開徵資本利得稅，但計畫已迅速擱置。