亞馬遜大手筆買二手民航機運貨

消息人士透露，美國 網路購物巨頭亞馬遜 （Amazon）正大舉收購航程可從中國 飛到美國的二手客機，要拿來運貨，顯示亞馬遜企圖主導空運業務、不受貨運業箝制的野心。

彭博資訊報導，消息人士說，亞馬遜目前正在積極求購波音777-300ER，以及空中巴士的A300-300民航機。亞馬遜購買這些長程飛機的目的，是要能從中國運貨到世界各地，與聯邦快遞（Fedex）、UPS等貨運商的直接競爭關係也勢將升高。

彭博引述的消息人士表示，亞馬遜正在尋求購買十架A300-300，並尋找運作這些飛機的機員，知情人士表示亞馬遜很可能是購買由客機版A300-300改裝而成的貨機版。亞馬遜也尋求購買數量不明的波音777-300ERSF。

亞馬遜公司在2016年成立亞馬遜航空，以加速運貨，減少對第三方貨運商依賴，目前運作約75架飛機。其中的載貨主力是波音767客機改裝而成的貨機，還有波音737窄體貨機，並且還正訂購四架ATR 72螺旋槳貨機。這些貨機交給第三方的航空承包商營運，幾乎都在歐洲與北美運作。據估計，亞馬遜在8月每天飛行164個航班，比去年5月增加一倍。