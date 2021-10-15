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華爾街4銀行Q3大賺 類股走揚

編譯陳家齊／綜合報導
華爾街四大銀行第三季財報都優於預期，圖為其中之一的花旗銀行。(路透資料照片)
華爾街四大銀行第三季財報都優於預期，圖為其中之一的花旗銀行。(路透資料照片)

受惠於上季企業併購與金融市場交易活動熱絡，摩根史坦利、美國銀行、花旗集團與富國銀行等四家華爾街大銀行第3季財報都優於預期，各銀行都賺進大量手續費，促成整體獲利上揚，並帶動銀行類股14日早盤走揚。

美國銀行第3季獲利暴增58%至77億美元，每股純益85美分，優於分析師預期的71美分。其中投資銀行的諮詢費用暴增65%至6.54億美元，低利環境促成更多企業向美國銀行尋求協助進行併購。

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）說：「經濟持續改善，我們公司重新取得疫情前的有機成長力道。存款強勁增加，放貸連續第二季上升。」

摩根史坦利第3季獲利也大增37%至37億美元，每股純益達1.98美元，優於彭博訪調分析師預期的1.6美元區間。營收也大增26%至148億美元。其中，投資銀行部門就大賺了28.5億美元，遠優於分析師估計的21億美元，針對併購、投資的諮詢費用暴增三倍至12.7億美元，證券承銷費用大增16%至10億美元。

富國銀行上季獲利增長至51.2億美元，每股純益1.17美元，優於分析師預期，也比一年前的每股70美分增長67%。富國銀行2018年來就遭到美國政府嚴密監管，為當年擅自幫客戶開假帳戶的醜聞收拾殘局。富國銀行已付出50億美元結束民事求償官司，但9月又因處理善後不當被罰款2.5億美元。

花旗集團則是交易部門表現搶眼，第3季股票交易營收大增40%至12.3億美元，遠超過彭博訪調分析師預期的9.09億美元。花旗正企圖成為全球前四大券商，不過目前規模還不如華爾街競爭對手。

花旗上季獲利大增48%至46億美元，每股純益2.15美元，股價14日早盤漲約1%。摩根史坦利勁揚1.8%，美國銀行大漲2.6%，富國銀行則小漲0.8%。

美國 分析師 投資

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