美擴大離岸風電開發計畫

美國將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場。（路透資料照片）

拜登 政府13日公布一項擴大的離岸風電開發計畫，將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場，擬在2030年前設置30GW（百萬瓩）離岸風電，電力足以供1000多萬戶家庭使用。

內政部長哈蘭德（Deb Haaland）在波士頓舉行風電產業會議上表示，希望在2025年前將加州、奧勒岡州、紐約州、南、北卡羅來納州、大西洋中部地區七州，還有緬因灣和墨西哥灣沿岸的聯邦水域開發權，租賃給風電開發商，美國 可能只剩北極海岸看不到風電機。

拜登政府已設定目標，將讓美國在2030年前使用30GW的離岸風力能源。

白宮並表示，達成這項目標代表將創造4.4萬個就業機會，與3.3萬個相關領域的工作機會。

美國乾淨能源協會執行長吉恰爾發表聲明說，「這項海上風電計畫可創造「數以萬計的高技能工作、振興沿海社區，並提供大量可靠的清潔能源」。

美國早已擬定大部分風電場租賃計畫，包括幾個月前當局批准在麻州瑪莎葡萄園島附近設立全美第一座大型商用海上風電場、開始審查東海岸其他十幾個潛在的離岸風電計畫，並在西海岸放行加州中部和北部沿岸兩區的商用風電開發。但哈蘭德在13日的會議上提出了迄今為止最清晰的海上風電開發願景。

根據紐約時報 報導，拜登正在向國會力推一項重大支出法案，包括一項1500億美元的計畫，將付錢給電力公司，讓他們增購風能、太陽能等零碳排發電；對於不照辦的業者，則另有懲罰措施。