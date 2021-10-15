我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

美擴大離岸風電開發計畫

編譯季晶晶／綜合報導
美國將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場。（路透資料照片）
美國將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場。（路透資料照片）

拜登政府13日公布一項擴大的離岸風電開發計畫，將沿著東、西岸與墨西哥灣建置七座大型離岸風電場，擬在2030年前設置30GW（百萬瓩）離岸風電，電力足以供1000多萬戶家庭使用。

內政部長哈蘭德（Deb Haaland）在波士頓舉行風電產業會議上表示，希望在2025年前將加州、奧勒岡州、紐約州、南、北卡羅來納州、大西洋中部地區七州，還有緬因灣和墨西哥灣沿岸的聯邦水域開發權，租賃給風電開發商，美國可能只剩北極海岸看不到風電機。

拜登政府已設定目標，將讓美國在2030年前使用30GW的離岸風力能源。

白宮並表示，達成這項目標代表將創造4.4萬個就業機會，與3.3萬個相關領域的工作機會。

美國乾淨能源協會執行長吉恰爾發表聲明說，「這項海上風電計畫可創造「數以萬計的高技能工作、振興沿海社區，並提供大量可靠的清潔能源」。

美國早已擬定大部分風電場租賃計畫，包括幾個月前當局批准在麻州瑪莎葡萄園島附近設立全美第一座大型商用海上風電場、開始審查東海岸其他十幾個潛在的離岸風電計畫，並在西海岸放行加州中部和北部沿岸兩區的商用風電開發。但哈蘭德在13日的會議上提出了迄今為止最清晰的海上風電開發願景。

根據紐約時報報導，拜登正在向國會力推一項重大支出法案，包括一項1500億美元的計畫，將付錢給電力公司，讓他們增購風能、太陽能等零碳排發電；對於不照辦的業者，則另有懲罰措施。

美國 拜登 紐約時報

上一則

中國電子菸龍頭 控美加38家企業侵權

下一則

日選舉行情 分析師：暗示買進訊號

延伸閱讀

疫苗強制令奏效 拜登：新增染疫、住院率雙降

疫苗強制令奏效 拜登：新增染疫、住院率雙降
白宮要求洛港24/7無間斷運營 實務上何時開始尚不明確

白宮要求洛港24/7無間斷運營 實務上何時開始尚不明確
新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？
美國海岸全設風電場？拜登政府公布風能發電長期策略

美國海岸全設風電場？拜登政府公布風能發電長期策略

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆