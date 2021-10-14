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圓規颱風擾亂 從深圳到新加坡等地都出現塞港

編譯陳家齊／綜合外電
全球貨運大塞港，洛杉磯（圖）是重災區，但圓規颱風搗亂東南亞天氣使新加坡到深圳也出現異常塞港狀況。　歐新社
全球貨運大塞港，洛杉磯（圖）是重災區，但圓規颱風搗亂東南亞天氣使新加坡到深圳也出現異常塞港狀況。　歐新社

圓規颱風帶來強風暴雨，從中國東南部海域進入東南亞，結果和新冠肺炎疫情疊加作亂，造成供應鏈更加混亂，從深圳到新加坡都出現塞港狀況。

彭博資訊統計的船運資料顯示，目前有67艘貨櫃輪下錨停在香港與深圳港外，比4-10月的平均多出22%。圓規颱風在香港周三造成股市停市，學校關閉。

颱風擾亂的骨牌效應使新加坡港外有37艘貨櫃輪等待進港，比一般平均多出18%。新加坡港被認為是全球裝卸貨效率最好的港口，也是貨櫃換船轉運的關鍵港口，一旦新加坡塞住，會對其他港口造成嚴重後果。

根據南韓釜山港務局資料，貨輪現在要在港外停泊三天才能等到入港的泊位，讓需要換船轉運的貨櫃堆滿港口。洛杉磯港外有40艘貨輪正大排長龍，馬來西亞的丹戎帕拉帕斯貨櫃港則有11艘貨輪塞在港外，比平常擁塞25%。越南的胡志明市與頭頓港擁塞更嚴重，塞船狀況比平常多出38%。

分析師指出，零售商與貨運公司現在真的很擔心貨品無法在耶誕購物季之前如期交付，本月將是最具挑戰的一個月，希望接下來能夠開始舒緩。

港口出現新冠確診病例造成的封港、貨櫃不夠、貨運大卡車司機不足已經造成出口商難以把獲如期送到歐美市場，如今圓規颱風又來攪和，造成塞港更嚴重。

目前貨輪在東南亞港口平均要等三天才能入港，東北亞的主要港口必須等待超過三天，而其他地方的港口，等待時間甚至超過一周。

新加坡 東南亞 香港

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