民工返廠要3樣東西 越南企業苦於缺工 籲政府安排

越南公司在當局放寬防疫限制後重啟營運。路透

越南 胡志明市在當局放寬防疫封鎖措施後，苦於缺工問題，危及這個國家在第3季GDP創下最大降幅紀錄後、想重啟其出口型經濟的努力。

越南南部地區是服裝、紡織、鞋類、家具和其他產品的生產重鎮，供應宜家（Ikea）、沃爾瑪（Walmart）、耐吉（NIke）和愛迪達等全球品牌，但根據商界人士和分析師，那裡的公司恢復日常運作正遭遇困難，因為許多民工返鄉未歸。

金融時時引述越南美國 商國常務董事Mary Tarnowka報導，延長封鎖期間，企業和勞工都面臨極端困難的處境，低收入者尤其痛苦，他們沒錢支付房租和食物。一旦可以離開，數萬人蜂湧出逃。有些人騎機車數百公里返鄉，因為公共汽車和其他交通運輸工具不營運。

現有部分公司難以召喚工人回廠上班。他們要有錢、有交通工具，以及回來必要的新冠疫苗 接種證明，但許多人全都沒有。廠方目前以減產方式因應。

這對向越南南部採購的全球品牌是一個壞消息，也意味越南由外資驅動的經濟模式，今年可能因為疫情和封鎖而持續遭遇衝擊。

Tarnowka說，越南政府正專注於農民工議題，越南美國商會敦促河內「確保能為住偏遠省份但希望重返工的人，提供疫苗接種和交通服務」。周三起，當局允許胡志明市和其他省份之間的巴士服務恢復試點服務。