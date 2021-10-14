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物價飆升5.4% 攀13年高點

編譯林聰毅／綜合報導
美國9月消費者物價增速加快。(Getty Images)
美國9月消費者物價增速加快。(Getty Images)

最新出爐的數據顯示，美國9月消費者物價增速加快，並且重返13年高點，凸顯與疫情有關的勞工與原料短缺問題，繼續推升通膨。

美國勞工部13日公布，9月消費者價格指數（CPI）較上個月漲0.4%、比一年前勁升5.4%，分別略高於8月的0.3%及5.3%增幅。這也是繼6、7兩月之後美國通膨率再度站上2008年以來最高點。影響所及，美股早盤由紅翻黑，一度下跌逾200點。

不計波動較大的食品和能源價格的核心通膨，較前一個月上升0.2%、較一年前上漲4%，與8月相同。根據彭博訪調經濟學家的估值中位數，9月的整體通膨月漲0.3%，核心通膨月增0.2%。

前所未見的船運挑戰、原料短缺、商品價格及工資不斷上漲等因素，導致生產商的成本急遽攀升。許多公司已將部分成本轉嫁給消費者，導致通膨持續時間比許多經濟學家（包括美國聯準會的經濟學家在內）及決策官員最初的預期更久。

在分項部分，9月食品雜貨、汽油、取暖油，以及新車、租金和家具的價格均上漲；二手車、機票和服裝價格則下跌。通膨透視公司（Inflation Insights）創辦人夏立夫（Omair Sharif）說：「看起來，部分供應鏈和庫存的挑戰將持續一段時間，至少持續至今年底。」 他並表示，最近的價格壓力包括房租和其他項目。

在這項通膨數據出爐之際，美國聯準會（Fed）官員正努力因應通膨可能比想像更持久的前景。央行官員一直宣稱，當前的漲勢是「暫時的」，並認為主要原因出在供應鏈與需求等問題，而官員們預計這些問題在未來幾個月內會消退。

然而，這種觀點最近受到了不小挑戰。

國際貨幣基金（IMF）12日警告說，如果通膨持續不退散，聯準會及各主要央行應準備應變計畫。意味著會比預期更早升息以控制物價上漲。

不過，摩根大通執行長戴蒙11日仍持通膨是「暫時的」觀點。他說，目前的情況會好轉，通膨不會成為影響2022年的一項因素。

美國 聯準會 勞工部

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