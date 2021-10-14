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蘋果傳砍單千萬支新iPhone

編譯季晶晶／綜合報導

知情人士透露，蘋果公司可能下修今年的iPhone 13生產目標，最多減少1000萬支，原因是晶片持續短缺，顯示蘋果成為供應鏈危機的最新受害者。

彭博資訊報導，消息人士表示，蘋果原定今年最後三個月生產9000萬支新iPhone，現在卻告訴生產合作夥伴，可能調降產量目標，原因是博通（Broadcom）和德州儀器（TI）供應的零組件不足。

蘋果從德州儀器取得螢幕零件，博通則是蘋果的長期無線零件供應商。其他供應商的零組件供應量也不足。蘋果和德州儀器的代表不予置評，博通則未回應。

零件短缺降低蘋果向客戶交付新機型的能力。iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max已於9月上市，但消費者在蘋果官網下單，蘋果大約要一個月後才能交貨。與此同時，蘋果旗下幾家零售商店將這些新款手機列為「目前無法取貨」，蘋果電信商夥伴也出現延後交貨問題。

目前蘋果iPhone訂單安排在11月中旬交貨，蘋果仍趕得及在耶誕購物旺季將新款iPhone交到消費者手上。預料今年第4季將成為蘋果歷來業績最旺的季度，營收上看1200億美元左右，約去年同期成長7%，比十年前蘋果一整年賺的錢還多。

蘋果是全球晶片大買家之一，但此事顯示儘管蘋果擁有強大購買力，仍難逃供應鏈斷鏈的問題。主要晶片製造商示警，明年仍供不應求。

跡象顯示，晶片危機正在惡化。Susquehanna金融集團的數據顯示，9月業者採購半導體從下單到取得交貨的「前置時間」，平均已拉長至21.7周，比8月增加五天，為連續第九個月拉長，創下2017年開始追蹤數據以來最長紀錄。

為化解供應鏈問題，美國商務部要求全球晶片製造商在11月8日前填寫一份問卷調查。雖然這項要求為業者自願提供，但商務部長雷蒙多警告，若企業代表不回應，白宮可能會援引「國防生產法」或其他工具，強迫業者提供資料。

蘋果 iPhone 晶片

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