OPEC下修石油供給成長展望

OPEC最新報告下修今年全球供需成長展望。(路透資料照片)

化石燃料供給吃緊引發價格飆漲之際，石油輸出國組織（OPEC）13日在最新報告仍下修今年全球供給成長展望，也小幅調降今年全球原油需求成長預測。國際油價 應聲走低，紐約西德州油價一度跌破80美元大關。

OPEC在備受關注的最新月度報告中，把非OPEC+聯盟今年產量成長預測調降30萬桶／日，降至70萬桶／日，原因是颶風艾達侵襲後，墨西哥灣地區的原油產量下滑，且加拿大、墨西哥和裏海地區的生產受阻。

儘管國際油價漲破每桶80美元，OPEC仍對今年需求成長力道持審慎看法，小幅下修今年全球原油需求成長預測，由每日增加596萬桶降為582萬桶。OPEC指出，天然氣 價格走高固然提升部分產業對石油需求，如發電廠，但同時可能抑制其他領域需求，例如煉油業。

至於對明年需求成長預測，OPEC維持不變，仍為日增420萬桶，但天然氣價格漲至歷史高點，可能形成原油需求成長助力，因工業用戶改用其他油類產品。

全球正面臨能源危機，因為目前的天然氣庫存相對極低，加上歐洲地區風力較弱、疫情後的經濟復甦提升需求、中國大陸煤炭短缺和北半球今年冬季可能較為寒冷，諸多因素導致化石燃料價格飆漲。

同日，國際能源總署（IEA）也警告，對能源的投資 愈是沒有趕上該有的水準，未來化石燃料價格的震盪幅度就會愈大。根據IEA的預測，今年全球投資於能源的金額將增加到1.9兆美元，其中3,700億美元用於再生能源發電。IEA表示，未來十年投資於乾淨能源的金額必須增加兩倍，才能有效抑制氣候變遷。

西德州油價13日盤中一度跌逾1.1%，報每桶79.78美元，布蘭特油價報每桶82.6美元。布蘭特今年來上漲約60%，歐洲天然氣價格目前已比三個月前高約150%。