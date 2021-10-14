我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

OPEC下修石油供給成長展望

編譯林奕榮／綜合報導
OPEC最新報告下修今年全球供需成長展望。(路透資料照片)
OPEC最新報告下修今年全球供需成長展望。(路透資料照片)

化石燃料供給吃緊引發價格飆漲之際，石油輸出國組織（OPEC）13日在最新報告仍下修今年全球供給成長展望，也小幅調降今年全球原油需求成長預測。國際油價應聲走低，紐約西德州油價一度跌破80美元大關。

OPEC在備受關注的最新月度報告中，把非OPEC+聯盟今年產量成長預測調降30萬桶／日，降至70萬桶／日，原因是颶風艾達侵襲後，墨西哥灣地區的原油產量下滑，且加拿大、墨西哥和裏海地區的生產受阻。

儘管國際油價漲破每桶80美元，OPEC仍對今年需求成長力道持審慎看法，小幅下修今年全球原油需求成長預測，由每日增加596萬桶降為582萬桶。OPEC指出，天然氣價格走高固然提升部分產業對石油需求，如發電廠，但同時可能抑制其他領域需求，例如煉油業。

至於對明年需求成長預測，OPEC維持不變，仍為日增420萬桶，但天然氣價格漲至歷史高點，可能形成原油需求成長助力，因工業用戶改用其他油類產品。

全球正面臨能源危機，因為目前的天然氣庫存相對極低，加上歐洲地區風力較弱、疫情後的經濟復甦提升需求、中國大陸煤炭短缺和北半球今年冬季可能較為寒冷，諸多因素導致化石燃料價格飆漲。

同日，國際能源總署（IEA）也警告，對能源的投資愈是沒有趕上該有的水準，未來化石燃料價格的震盪幅度就會愈大。根據IEA的預測，今年全球投資於能源的金額將增加到1.9兆美元，其中3,700億美元用於再生能源發電。IEA表示，未來十年投資於乾淨能源的金額必須增加兩倍，才能有效抑制氣候變遷。

西德州油價13日盤中一度跌逾1.1%，報每桶79.78美元，布蘭特油價報每桶82.6美元。布蘭特今年來上漲約60%，歐洲天然氣價格目前已比三個月前高約150%。

油價 天然氣 投資

上一則

瑞銀示警歐洲房市泡沫

下一則

物價飆升5.4% 攀13年高點

延伸閱讀

油價可能漲破100美元？美銀和普亭都如此預測

油價可能漲破100美元？美銀和普亭都如此預測
普亭：俄不以能源當武器 將助歐洲緩解天然氣短缺

普亭：俄不以能源當武器 將助歐洲緩解天然氣短缺
OPEC謹慎預測全球原油需求 國際油價下跌

OPEC謹慎預測全球原油需求 國際油價下跌
渣打銀行CEO：要銀行停止資助化石燃料業「很不實際」

渣打銀行CEO：要銀行停止資助化石燃料業「很不實際」

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58
美國證券管理委員會（SEC）10月5日正式批准Volt Equity申請的加密產業革新與科技ETF（交易代號：BTCR），是美國首檔與比特幣相關的ETF，為其他比特幣ETF闖關成功帶來更多希望。路透

投資新選擇 美首檔比特幣概念ETF來了

2021-10-08 10:43
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光