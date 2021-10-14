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瑞銀示警歐洲房市泡沫

編譯易起宇／綜合報導

瑞銀集團（UBS）最新報告指出，在新冠肺炎疫情引發購屋潮之際，全球大城市房價在截至今年中的一年來上漲6%，創七年來最大漲幅。這份研究也顯示，歐洲房市的泡沫風險已加速飆升，全球房市失衡問題最嚴重的十大城市中，六個來自歐洲。

根據瑞銀13日發布的全球房地產泡沫指數，德國法蘭克福為全球房市泡沫化風險最高的城市，前十名當中有六座城市都來自歐洲，反映出歐洲房市泡沫化的風險急升。亞太城市則以香港最危險，其次是東京。加拿大兩大城市多倫多與溫哥華分列第二與第六。

新冠疫情爆發後，由於各國央行的寬鬆貨幣政策把借貸成本壓低至谷底，加上購屋者更重視居住空間大小和環境綠化，帶動全球房價一路飆漲。瑞銀調查的對象中，除了四座城市的房價下跌，其他幾乎都節節攀升，但瑞銀警告，這波漲勢隨時可能突然中斷。

瑞銀報告表示：「平均而言，泡沫風險在過去一年已有所增加，本指數追蹤的許多城市都可能會歷經大幅的價格修正。更難負擔得起的房價、無法持續的抵押貸款、房價與租金的差距擴大，向來是房市危機的前兆。」

不同於2008年的全球金融危機，美國城市不在這次的危險地帶內。莫斯科和斯德哥爾摩風險上升的幅度最大，東京和雪梨也因為房市熱絡而排名往前。此報告分析所有城市，經通膨調整後去年中至今年中房價成長率6%，創七年來最大漲幅。

房價 疫情 指數

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