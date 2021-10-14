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未受中「共富」影響 LVMH營收增20%

編譯陳律安／綜合報導
LVMH上季營收增幅達20%，顯然未受中國「共同富裕」政策的影響。（路透資料照片）
LVMH上季營收增幅達20%，顯然未受中國「共同富裕」政策的影響。（路透資料照片）

法國精品集團路易威登（LVMH）上季營收躍增20%，旗下的時尚單品和皮件部門銷售額也強勁成長，顯然未受中國「共同富裕」政策的影響。

LVMH在7-9月間營收為155.1億歐元（179億美元），成長幅度達20%，但略低於市場預期的21%；占集團營收近半比重的時尚單品和皮件部門，上季銷售額成長24%，這是拜路易威登和迪奧（Christian Dior）等旗下品牌買氣旺盛之賜。

精品業已走出新冠疫情的陰影，儘管出國旅遊這個疫前重要的業績成長動能，仍未完全回溫。

LVMH財務長紀歐尼說，亞洲市場的營收成長動能在8月一度面臨壓力，原因是該地區的一些國家重新祭出部分防疫封鎖措施，但所幸大陸市場的消費行為，未受中國國家主席習近平高喊「共同富裕」影響。

習近平8月喊出「共同富裕」和財富重新分配，讓投資人擔憂北京當局可能會推動縮小貧富差距的措施，從而抑制中國這個全球最大精品市場的奢侈品消費。紀歐尼表示：「我們不認為這會影響我們中上階層的主要客群。」

LVMH上季美國銷售額成長28%，不如上半年的增幅60%；亞洲市場（不含日本）上季銷售額僅增加12%，遠低於上半年的躍增70%。

伯恩斯坦公司分析師史柯拉也根據紀歐尼的說法表示，高檔珠寶品牌Tiffany納入LVMH旗下後，有個亮眼的開端；Tiffany在大力行銷後，於主要市場的需求強勁。

營收 中國 習近平

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