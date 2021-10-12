通用召修電動車花19億美元 樂金埋單

通用汽車旗下電動車雪佛蘭Bolt電池起火召修費用，將由樂金兩家公司賠償多達19億美元。（歐新社）

通用汽車（GM ）宣布，已和電池供應商樂金化學與樂金電子達成協議，旗下電動車 雪佛蘭Bolt電池起火召修事件的費用，將由這兩家南韓公司賠償多達19億美元，等於是承擔絕大多數的召修成本。

彭博資訊報導，通用汽車12日表示，將把這筆損失補償費用列入第3季的盈餘。通用在這起事件召回14.3萬輛雪佛蘭Bolt和電動休旅車Bolt EUV，因這些車輛的鋰電池有起火之虞。

GM還說，修理這些車輛的成本（包含完全替換某些車輛的電池）估為20億美元，比原估的18億美元還高。

GM全球採購與供應鏈副總裁艾敏（Shilpan Amin）聲明指出：「對本公司來說，樂金（LG）是重要、令人尊敬的供應商，我們很高興能達成如此協議。我們的工程和製造團隊，會持續合作來加速生產新的電池模組，而我們預計本月開始修理客戶的車輛。」

樂金化學旗下子公司樂金能源解決方案（LGES）、樂金電子同日也宣布，第3季共認列1.1兆韓元（9.18億美元）的費用，以支付與召修這些電動車相關的費用，並採取相關措施來安撫投資 人。

這兩家公司也說，有關費用分擔的協商已經結束。

若算進第2季財報所提列的費用，這兩家公司目前總共認列1.4兆韓元（12億美元）的召回相關準備金。

LGES和樂金電子12日股價分別收漲4.2%和3.3%，可能是因為召修成本的不確定性已消除，使投資人鬆了一口氣。