中國打囤積 車用晶片缺貨緩解

車用晶片 供應缺料問題似有解。從台積電董座劉德音透露「供應鏈 中有人囤晶片」後，議題延燒，但近期傳出中國官方嚴打晶片囤貨，禁絕晶片黃牛問題，部分日系車廠透露，從供貨跡象看，缺貨確有緩解跡象。

今年第3季晶片短缺問題惡化，由於缺貨嚴重，汽車 供應鏈透過各種管道調貨。從不同管道取得的晶片價格懸殊相當大，有供應商喊出三到五倍價格才願出手，有的非十倍不賣，甚至還有30倍的價格出現。

不過日系汽車大廠表示，第3季晶片短缺喊價喊到最高峰後，近期有證據顯示北京官方積極介入，傳出嚴打囤積晶片行為，近期囤貨、賺差價情況大為改善，讓晶片缺貨問題獲得緩解。

不過業界強調，目前晶片仍然缺貨，但主要是來自供應端產量不足問題，整體情況較先前已明顯好轉。

市場因官方嚴打緩解缺料問題後，部分大型車廠恢復取貨速度最快，是第一波受惠者。供應鏈分析，因為大車廠對晶片供應商而言是長期穩定大客戶，近期包括日產、福特等車廠晶片短缺問題好轉，反映的應是晶片供需已逐漸趨於平衡。

汽車供應鏈協力廠指出，急需調貨的晶片並非高階產品，但車用配備需大量使用晶片，其他大型電子產品如健身器材等對晶片需求也極高，沒有晶片就可能斷料，甚至有可能遭到處罰賠償，因此廠商明知以高價取得料件後恐難逃虧錢命運，還是要想辦法調到貨。

至於取得晶片狀況，視不同廠商條件各有不同。使用量大、長期往來的廠商，多半可獲得較穩定供量，業者為了長期合作關係，漲幅較小，供貨也相對充裕。若是規模較小的協力廠，欠缺長期合作關係或用料較少、影響力較弱的，就成為這波晶片短缺最大受害者，必須付出慘重代價才能拿到貨。