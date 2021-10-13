台積設廠熊本 日相不否認

日媒報導，台積電正計畫在日本熊本縣興建半導體工廠，預計徵才2000人。(歐新社)

日媒報導，台積電 正計畫在日本 熊本縣興建晶圓廠，總投資 金額約8000億日圓（約70.5億美元），日本政府最高將補助一半，同時將大規模徵才2000人，索尼（Sony）、豐田旗下日本汽車零組件大廠Denso也將參與這項投資案。

對此，新上任的日本首相岸田文雄並未否認，僅說這對經濟安全保障相當重要。台積電因處於10月14日法說會前緘默期，不評論市場傳聞。台積電12日股價一度下探564元，尾盤神龍擺尾，以平盤價575元收市，外資賣超5783張，連二賣，周二ADR早盤下跌1%。

台積電今年已新增設立一家100%持股日本子公司3DIC材料研發中心，針對在日本蓋晶圓廠，董事長劉德音先前曾公開表示仍在評估階段，但未透露細節。先前市場則已傳出，日本政府力邀台積電赴日設廠，並提供補助，新廠目標在2024年前投產，生產用於影像感測器、汽車的1X至2X奈米邏輯晶片。

日媒報導指出，台積電日本新廠將蓋在索尼旗下熊本縣菊陽町影像感測器工廠附近，且索尼已啟動徵地作業。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等媒體報導，台積電在熊本縣新廠總投資額約8000億日圓，預料日本政府最高將補助一半金額，是首度對外國單一企業補助如此巨額資金。日本政府預定在10月底眾議院大選後向國會提出2021年度追加預算案（補正預算），其中包括為補助台積電編列數千億日圓。

不過，日媒也指出，台積電有著遙遙領先的專業知識與徹底的利益管理，至今幾乎沒有與其他企業合資經營過製造廠，在業界內是有名的「最不喜歡合資的企業」，去年決定在美國設新廠，也是由台積電單獨出資。

台積電先前已敲定多項日本投資計畫，包括2月董事會決議新設立100%持股日本子公司，以及設立100%持股子公司用於3DIC材料研發，並在5月由日本官方決議，以約370億日圓支持台積電與日本載板龍頭IBIDEN等合作先進材料研發。