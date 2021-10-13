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歐盟首發綠色債券 認購踴躍

編譯陳家齊／綜合報導

歐盟12日成功發售這個全球第二大經濟體的第一批綠色債券投資人認購極為踴躍，反映市場需求火熱，120億歐元（約139億美元）債券吸引1350億歐元（約1,560億美元）的超額認購，雙雙打破紀錄。

這批規模達120億歐元的債券，2037年到期，僅是歐盟未來幾年計畫發售2500億歐元綠色債券的第一批。義大利裕信銀行（UniCredit）分析師克萊普說：「這將是規模最大的綠色債券，可為投資者提供流動性最強的綠色債券，或其中之一。」英國NatWest Markets公司分析師分萊森形容，投資人搶購的狀況成為「徹底的暴動」。

歐盟的綠色債券吸引11.25倍超額認購，比英國上月首次發行的綠色債券還熱門。當時英國發行100億英鎊（約136億美元）綠色債券，吸引十倍、逾1000億英鎊的超額認購。

這批歐盟綠債由美銀證券、法農業信貸銀行、德意志銀行、野村控股和道明證券聯合經辦，小摩、花旗等跨國大銀行卻無緣此單。

這種綠債享有「綠色溢價」，殖利率比同等公債要低一點點，仍極受投資人搶購。這些債券發行所得將轉交歐盟各國，進行綠能計畫及適應氣候變遷建設。

歐盟計畫在2050年達成「碳中和」，成為淨零排出。為此，美國銀行估計歐盟這幾年可能每年發行350億到450億歐元綠債，規模相當歐盟各國發行的主權債券。

債券 歐盟 投資

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