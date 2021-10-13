歐盟首發綠色債券 認購踴躍

歐盟 12日成功發售這個全球第二大經濟體的第一批綠色債券 ，投資 人認購極為踴躍，反映市場需求火熱，120億歐元（約139億美元）債券吸引1350億歐元（約1,560億美元）的超額認購，雙雙打破紀錄。

這批規模達120億歐元的債券，2037年到期，僅是歐盟未來幾年計畫發售2500億歐元綠色債券的第一批。義大利裕信銀行（UniCredit）分析師克萊普說：「這將是規模最大的綠色債券，可為投資者提供流動性最強的綠色債券，或其中之一。」英國NatWest Markets公司分析師分萊森形容，投資人搶購的狀況成為「徹底的暴動」。

歐盟的綠色債券吸引11.25倍超額認購，比英國上月首次發行的綠色債券還熱門。當時英國發行100億英鎊（約136億美元）綠色債券，吸引十倍、逾1000億英鎊的超額認購。

這批歐盟綠債由美銀證券、法農業信貸銀行、德意志銀行、野村控股和道明證券聯合經辦，小摩、花旗等跨國大銀行卻無緣此單。

這種綠債享有「綠色溢價」，殖利率比同等公債要低一點點，仍極受投資人搶購。這些債券發行所得將轉交歐盟各國，進行綠能計畫及適應氣候變遷建設。

歐盟計畫在2050年達成「碳中和」，成為淨零排出。為此，美國銀行估計歐盟這幾年可能每年發行350億到450億歐元綠債，規模相當歐盟各國發行的主權債券。