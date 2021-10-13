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BNT新冠疫苗 全球銷量稱冠

編譯林奇賢／綜合報導
輝瑞和BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，在全球的銷量達35億劑，比第二多的AZ疫苗高出一截。（歐新社）
輝瑞和BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，在全球的銷量達35億劑，比第二多的AZ疫苗高出一截。（歐新社）

最新數據顯示，輝瑞和BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗，全球銷量已達35億劑，比第二多的AZ疫苗整整多出10億劑，成為全球許多國家首選的疫苗。

華爾街日報報導，根據杜克大學全球健康創新中心的數據，全球各國迄今已購買35億劑BNT疫苗，比第二多的AZ疫苗高出10億劑左右。輝瑞另表示，目前已出貨逾16億劑BNT疫苗至全球130多個國家。

各國官員和產業分析師指出，BNT疫苗之所以大受歡迎，主要是保護力高（包含對抗Delta病毒），而且不會令人擔憂引發血栓問題，而血栓疑慮影響到AZ疫苗、嬌生疫苗的接種率。

另外，根據研究結果與各國官員的說法，隨著時間過去，BNT疫苗的保護力下滑的程度，似乎不像中國的疫苗那麼大，而且不像俄國的Sputnik V疫苗那樣供應有限。

阿根廷此時疫情仍不斷升溫，卻遲遲等不到Sputnik V疫苗交貨，加上大眾對於BNT疫苗的狂熱，促使阿國政府修改疫苗法所稱的疏失用語（若施打疫苗造成任何傷害，疫苗廠商得承擔法律責任），為的就是引進BNT疫苗。阿根廷還設立一個基金，專門賠償因接種這款疫苗而出事的人。

巴西衛生部前資深官員奧利維拉（Wanderson de Oliveira）表示：「大家都想拿到最好的疫苗。」「與其他疫苗比起來，BNT疫苗的效果更好。」

巴西今年已提高BNT疫苗的使用量，並減少使用中國大陸疫苗。由於BNT疫苗愈來愈受歡迎，輝瑞藥廠也在部分國家提高BNT疫苗的售價。

一名以色列衛生部的官員去年12月告訴公共廣播公司，以國購買的價格為每劑62美元，儘管以國政府目前尚未正式證實任何數字，但這比起大多數國家買的價格，高了不少。

輝瑞提高BNT疫苗對歐盟國家的售價至每劑23美元；相較下，先前為18美元。

疫苗 BNT 輝瑞

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