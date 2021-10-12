Netflix揪沃爾瑪賣周邊商品

Netflix攜手美國零售巨頭沃爾瑪設立數位通路來販賣旗下熱門節目的周邊商品。（路透）

影音串流巨擘Netflix 攜手美國零售巨頭沃爾瑪 （Walmart），設立數位通路來販賣「魷魚遊戲」、「怪奇物語」等旗下熱門節目的周邊商品。此舉有助Netflix提高旗下商品的能見度，拓展新的營收 來源。

華爾街日報報導，沃爾瑪11日宣布，已在官網設立一個專區來販售Netflix商品。Netflix本身即有一個線上商店Netflix.shop，這是首次和全國性零售商設立線上商店。

Netflix和沃爾瑪建立合作關係，主要是為了在核心訂閱事業外，拓展新營收來源，還能在自家平台以外的地方繼續行銷內容。

沃爾瑪販售的商品從兒童節目「可可瓜唱兒歌」的玩具、真人實境秀「妙廚大烤驗」的烘焙用具，到最新的熱門韓劇「魷魚遊戲」T恤，不一而足。許多商品只在沃爾瑪獨家販售。

儘管Netflix全球訂閱數逾2億人，是全球最大串流服務平台，但近來成長幅度放緩，尤其在美國。為吸引新客戶、留住老客戶，Netflix還開始跨足遊戲領域。

T恤、貼紙、娃娃等Netflix商品，在其他零售商線上商城就能買得到，而Netflix自家線上商店主攻年輕、都市的消費族群，在沃爾瑪賣的商品則瞄準中產、勞工階級。Netflix消費品部門副總裁賽門說，「我們想持續接觸粉絲，無論他們是透過沃爾瑪的最大網路商城，也許是更精緻的Netflix.shop」。