美業者包船 成本轉嫁消費者

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年底聖誕購物季將屆，美國零售商 面臨全球供應鏈 受擾、塞港及缺工等亂局，正在想辦法突圍，包括大幅提早備貨，一些規模較大的業者甚至直接自己包船，進口貨物，儘管這些做法極端且成本高，但為了避免「無貨可賣」衝擊這個全年最重要的旺季業績，業者也只能硬著頭皮做下去。

華爾街日報報導，沃爾瑪、家得寶、好市多及目標百貨這些大型零售業 者紛紛自行包船運貨，以降低受供應鏈瓶頸的衝擊，但包船成本所費不貲，多數零售商負擔不起，部分連鎖零售商店正把這些額外成本轉嫁給消費者。

零售業高層表示，包船使用的船隻比馬士基（Maersk）這類航運公司的貨櫃船小，且包船運載的貨物僅占總進口量很小一部分。船務代理公司表示，零售商租用的船舶可裝運約1000只貨櫃，與可裝運2萬只貨櫃的貨櫃船相比，前者運費幾乎是後者的兩倍。

船舶經紀公司表示，點對點航行的包船業務一日可賺進14萬美元，是新冠疫情爆發前的好幾倍，當時這種包船業務很少見，主要是因成本高昂。雅典船務代理業者Artisans銷售經理札爾博說：「這些零售商至少知道他們的庫存可趕在聖誕購物季前抵達。」

除了包船，倫敦金融時報報導，許多大型零售商今年老早就開始備貨，以因應塞港和卡車司機人力吃緊的問題。

顧問業者AlixPartners零售顧問共同主管拜恩斯則認為，即使業者提前備貨，聖誕購物季依然還是會有小孩哭著買不到禮物，他預測不會再見到空無一物的貨架，但商家可能須竭力確保暢銷商品供貨無虞。

提早備貨也面臨其他挑戰。在庫存激增和成本升高的情況下，業者須確保能及時供應足夠的商品，並吸引消費者掏錢讓這些商品下架。

顧問業者埃森哲（Accenture）供應鏈部門主管懷特豪斯指出，許多零售業者提早建立庫存，所以希望這些商品盡快出售。這意味業者有動機鼓勵消費者提早購物，以取得更多資金並騰出空間上架新商品。