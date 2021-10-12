日圓跌不停 貶至3年低點115

日本消費者和企業相信，日圓處於弱勢有助提升國內經濟。(歐新社資料照片)

日圓兌美元匯率 11日貶至將近三年來低點，分析師預期，在日本 與他國的殖利率 利差擴大之際，日圓匯率未來還會進一步走貶。

彭博資訊報導，日圓11日一度貶0.9%，至1美元兌113.24日圓，寫下2018年12月來最低。三井住友銀行和法商東方匯理銀行預期，日圓匯率可能一路貶至115日圓，跌到2017年3月來最低水準。

不過，弱勢日圓也可能吸引外資買進日本股票，並提振該國出口。

日興資產管理全球首席策略師維爾表示：「日本消費者和企業傾向相信，國內經濟在日圓弱勢的情況下會表現更好，因此個人消費應會回升得比預期快，企業支出亦同。」

瑞穗銀行金融機構外匯銷售主管瓊斯指出，除了日銀不動如山，日圓走軟還受到另外兩個因素影響，一是能源價格上漲，迫使日本進口商需買入更多美元，才能購得相同數量的原物料；其次是日本國內政局變化，代表資本利得稅暫時不大可能開徵，刺激對日股的要求。

東京股市11日漲幅勝過許多亞洲主要股市。日圓與東證股價指數（Topix）間的負相關係數自6月開始上升，暗示日圓愈走軟，日股基本上就愈會漲。

在美國聯準會（Fed）逐漸朝向削減資產收購規模前進之際，美國10年期公債與日本同年期債券間的殖利率利差，已拉大到152個基點，比1月低點擴大逾60個基點。日本央行總裁黑田東彥仍在努力振興日本經濟，並表示如有必要不會猶豫擴大刺激。

法商東方匯理銀行資深外匯策略師佛瑞斯特表示，通貨膨脹正迫使其他央行開始收回刺激政策，日本與其他G10國家的債券殖利率利差將回到疫情前的水準。