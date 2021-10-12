全球大宗商品行情 漲不停

全球多項大宗商品行情繼續上漲，其中油價漲幅逾2%。(歐新社資料照片)

受供不應求預期影響，全球多項大宗商品行情11日繼續飆漲，國際油價 漲逾2%，西德州油價日漲破每桶82美元，布蘭特油價更一度漲向85美元，鋁價攀升至13年高點，糖價漲至四年來最高水準，也使投資人認為，新冠疫情引發的通膨雖屬過渡現象，但難以在短期內降溫。

11月交割的西德州原油期貨11日盤中狂漲3.6%，漲至每桶82.18美元，續攀抵2014年10月來新高，漲幅隨後縮小至2.2%，報每桶81.06美元；布蘭特原油12月期貨一度漲2.7%，為每桶84.6美元，衝上2018年10月來高點，漲幅之後收斂至1.8%，報83.83美元。

在北半球進入冬季前，全球能源危機已提振石油 需求，加上歐亞地區的煤炭和天然氣價格因庫存低迷而大漲，促使市場轉向柴油、煤油等產品，推升油價。沙烏地阿拉伯國家石油公司推測，天然氣短缺讓每日石油需求增加約50萬桶。

倫敦金屬交易所（LME）鋁價11日也一度上漲2.5%至每噸3,040美元，為2008年7月以來高點，因能源危機加劇影響鋁的供給。由於煉鋁相當耗電，鋁業已成為中國大陸限制工業用電的首要目標之一；北京在爆發能源危機前，已為鋁業設定未來產能上限，以避免產能過度擴張，提高了供不應求的可能性；如今歐亞能源成本激增，讓供給面臨進一步下滑的風險。

油價漲促使製糖業者生產更多乙醇，減少粗糖產量，也帶動糖價走高，紐約粗糖期貨價格11日盤中上漲0.8%至每磅20.45美分，觸及2017年2月以來最高水準，倫敦糖價則上漲0.7%。

新加坡鐵礦砂期貨價格11日也大漲10%至每噸137.25美元，因大陸鋼廠的鋼筋利潤改善，提振需求前景。

各界也開始改變對通膨展望的看法，認為短期內難以降溫，並已刺激美國10年期公債殖利率上揚，11日盤中漲至1.612%。

不過，高盛 和摩根大通依然預期通膨只是暫時現象，停滯性通膨憂慮將會消退，因此認為若引發美股回檔，正是逢低買進的好時間。

高盛依然預期史坦普500指數近期的目標價為4,700點，摩根大通策略師則看好價值股、景氣循環股的上漲空間將比大盤指數還多。