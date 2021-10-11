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元宇宙商機南韓企業搶攻

編譯林奕榮／綜合報導

愈來愈多南韓企業都正以「元宇宙」（metaverse）技術，提供新服務、宣傳產品及培訓員工，開啟「網際網路的未來」。

旗下擁有連鎖便利商店CU的BGF零售公司，最近在3D虛擬人偶元宇宙平台Zepeto上，開設第二家虛擬門市。BGF 零售表示，今年8月在Zepeto開設「全球首家」虛擬門市後，訪客人次增加逾一倍，相關貼文總共吸引270萬人次瀏覽。

BGF零售的行銷團隊主管延正旭（音譯）說：「其他國家的用戶也會造訪CU，這是我們透過線上管道在全球市場宣傳CU的機會。」在元宇宙裡，使用者能透過擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等技術，以虛擬化身和他人互動。

南韓可口可樂也在元宇宙平台Gather Town開設「可口可樂奇幻島」，讓使用者體驗該公司的最新塑膠回收活動，宣導透明塑膠瓶的價值，也讓消費者了解資源回收的流程和正面影響。

三星電子也搭上這波熱潮，在元宇宙向求職者提供線上諮詢服務，以吸引千禧世代和Z世代求職者，SK電信、半導體基板大廠LG Innotek和娛樂媒體公司CJ ENM也都已把元宇宙納入招聘流程。

南韓日前宣布，2025年前將投資2.6兆韓元（22億美元），開發超級連結、和用於元宇宙等新興服務的相關技術。

南韓 可口可樂 投資

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