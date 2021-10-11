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特斯拉德國廠 最快下月投產

編譯易起宇／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉執行長馬斯克9日表示，位於德國首都柏林附近格林海德（Grünheide）的超級工廠，最快將於下個月啟用、開始生產電動車，希望這座工廠每周產能達到5,000至1萬輛，但要花較久的時間才能達標。這座工廠的啟用進度已受到法律訴訟的拖延，仍在等待當地政府的最後批准。

特斯拉9日在格林海德工廠外舉行「超級工廠節慶」（Giga-Fest）派對活動，設置音樂舞台、摩天輪等設施，還有素食餐車，慶祝這座工廠即將啟用，並希望爭取當地民眾的支持。這場活動也吸引數千人參加，但抗爭人士仍在活動現場100公尺外高舉標語抗議。

馬斯克在這場活動上表示，格林海德超級工廠預定11月或12月開始生產Model Y，在生產用的電池可能先從特斯拉的中國大陸工廠取得，直到德國的電池工廠完工。特斯拉計劃投資50億歐元（58億美元），在格林海德工廠旁興建電池廠，希望明年底前可達量產水準。

他說，開始生產後的邁向量產，才是困難的部分，目標是這座工廠的每周產能在明年底前達到5,000至10,000輛。他說：「我們將需要大量有才能、刻苦耐勞的民眾來這裡工作。」

馬斯克希望未來幾周就能取得政府的批准。特斯拉2019年在以特別程序取得初步批准後，開始興建這座工廠，但政府給特斯拉的特別帶遇也觸怒一些當地居民，擔心工廠會影響當地的水源供應與生態多樣性，並且在非政府組織（NGO）的支持下四處抗議，去年還向法院取得強制令，迫使工廠暫時停工。

目前這座工廠雖已幾近完工，政府仍在進行環評，已提出逾800件投訴的當地居民正透過線上審議程序討論，公共審議期將在14日結束，之後政府將做出決定。馬斯克9日的環境衝擊批評辯護表示，這座工廠的用水「相對少」，電池生產也「具永續性」。

另外，在特斯拉計劃進軍印度市場之際，印度運輸部長加德卡里（Nitin Gadkari）8日在一場活動上表示，他已要求特斯拉避免在印度販售於中國製造的車輛。特斯拉應該「在印度製造車輛、銷售車輛，和從印度出口車輛」，並仰賴當地的供應商。特斯拉每款車的售價將為350萬盧比（46,671美元）。

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