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五科技巨擘面臨賣壓

編譯陳律安／綜合報導

美國五大科技巨擘股價上周初重挫，但大多已收復失土，但未來數月這些巨頭的股價仍可能面臨賣壓，原因包括美國公債殖利率攀升、疫情順風車不再等利空。

巴隆周刊（Barron's）報導，社群媒體龍頭臉書股價4日重挫近5%，原因是吹哨者公布其內部文件，以及臉書旗下平台大當機。亞馬遜、蘋果、微軟、Google母公司字母當日股價均大跌逾2%。不過，除了臉書以外，其餘四家科技大咖的股價上周周線均收紅。

不過，未來這五大科技股仍可能面臨賣壓。數月來聯準會已暗示將在年底前縮減購債規模，並可能在2022年或2023年升息，美公債市場已反映這種預期：上周10年期公債殖利率飆升至1.61%，遠高於9月低點1.29%。

對科技股而言，美債殖利率攀升是利空，原因是這可能減弱科技股預估獲利的吸引力，而科技股股價之所以大幅攀高，正是因為預估獲利亮眼。

美國科技巨頭在未來數季的獲利也面臨更高門檻。新冠肺炎疫情爆發，導致消費者花更多時間上網，帶動科技股股價在過去一年一飛衝天，但隨著疫情減緩，這股順風將逐步消失，最終這些科技大咖將難以打破自己的歷史紀錄。

雖然這五大科技股常通常同步漲跌，但投資人也應關注個別企業的風險。例如，臉書前數據科學家郝根在國會聽證會上指控臉書高層，明知道旗下平台對用戶帶來負面影響，卻一直在公開聲明中誤導投資人。

蘋果則面臨供應鏈受阻、「晶片荒」等問題。投資人也擔憂美國消費者的電商支出成長動能趨緩，將影響亞馬遜的業績。

股價 殖利率 臉書

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