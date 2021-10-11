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美財報季開鑼 3產業聚焦

編譯任中原／綜合報導
美國財報旺季開鑼，分析師將關注企業對營運受到通膨影響的看法。（美聯社）
美國財報旺季開鑼，分析師將關注企業對營運受到通膨影響的看法。（美聯社）

美國上市公司財報旺季本周開鑼，史坦普500指數成分企業上季獲利成長率預估將為2010年來第三高，但由於全球供應鏈瓶頸糾結未解、原料價格大漲，分析師將密切關注企業對營運受到通膨影響的看法，使「成本」二字成為這回財報季的關注重點，且對半導體、零售及原料業的看法審慎。

FaceSet數據顯示，史坦普500指數成分企業第3季獲利預料將比去年同期成長27.6%，為2010年來第三大年增幅，但淨利率預估將降至12.1%，低於第2季的13.1%，反映供應鏈干擾與能源價格大漲，已推升原料與運輸成本。

摩根史坦利（大摩）認為，目前市場還沒完全反映供應鏈問題對獲利造成的衝擊，未來幾周投資人仍可能遭受「意外驚嚇」。

分析師也保守看待部分產業的後市。半導體業因工廠停工及交貨期拉長，預料供應要到明年下半年才可能緩解；中國供電吃緊導致工廠停工，也使供給情勢惡化。

馬來西亞等晶片重鎮復工，加上矽等原料價格飆漲，可能削弱一些半導體業者的訂價能力。

晶片短缺預料也將使許多車廠上季營收劇減，但大部分利空也已反映在股價上。

大摩預估，第3季可能是美國汽車業產量谷底，因此可能會有投資人逢跌搶進。

全球零售業是在購物旺季將臨之際，卻碰到供應鏈混亂，業者進貨困難。分析師認為，業者上季利潤受到的衝擊預料「溫和」，但本季將受重創，但最易受影響的業者股價8月中來已平均跌約20%，預料下檔有限。

原料商品供應鏈吃緊，拉高原料價格，也侵蝕相關業者利潤。傳產與營建業者在公布財報時，也可能警告供應鏈問題；超市、消費必需品及電商業者可能受到卡車司機不足的困擾，航運業的空櫃不足難題迄未緩解。分析師指出，傳產、食品與營建業股價迄今未受到衝擊，因此可能會在公布財報後，因利空而回檔。

供應鏈 分析師 股價

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