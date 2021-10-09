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晶片業景氣將走弱 三星Q3獲利受衝擊

編譯陳律安／綜合報導

南韓三星電子8日公布第3季初估財報，在半導體價格上漲的帶動下，上季獲利可望攀抵三年高點，但略低於市場預期，分析師也警告，晶片業景氣將開始走弱，可能衝擊本季獲利。

三星預估，上季營業利益將比去年同期增加28%至15.8兆韓元（132億美元），為三年來新高，但略低於市場預期；上季營收可望年增9%，攀抵73兆韓元（612億美元），締造歷史新猷，原因是抗疫封鎖期間消費性電子產品的需求激增，刺激晶片訂單成長。

但三星本季獲利預料將下滑，因為在企業減少遠距上班、各國重啟經濟之際，晶片價格面臨壓力。分析師預期本季記憶體晶片價格將重挫。美光上月已示警，近期記憶晶片的出貨量可能減少，原因是零組件短缺。

SK證券公司分析師金英佑（音譯）說，在進入「與新冠病毒共存」時代後，愈來愈多人的生活將回歸正常，桌機與電視等電子產品的需求將隨之減弱，且通膨升溫也會推高三星的生產成本，從而抑制需求。

三星股價8日收盤小跌0.14%，且已從1月高點下跌逾20%，原因是外界擔憂半導體產業可能步入更長期的下行循環。三星8月推出新款折疊智慧手機，迄今已賣出約200萬支，看來當時為刺激買氣的降價策略奏效。但三星行動裝置部門上季獲利受行銷成本拖累，晶片荒也限制其產量，因此行動部門對整體獲利貢獻有限。

三星 晶片 分析師

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