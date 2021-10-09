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Win 11有狀況 恐打亂PC換機潮

財經新聞組／綜合報導
超微示警，搭載該公司Ryzen處理器的裝置，安裝微軟最新Win 11作業系統之後效能將可能會變慢。（圖：超微提供）
超微示警，搭載該公司Ryzen處理器的裝置，安裝微軟最新Win 11作業系統之後效能將可能會變慢。（圖：超微提供）

全球第二大電腦中央處理器（CPU）廠超微（AMD）示警，搭載該公司Ryzen處理器的裝置，安裝微軟最新Win 11作業系統之後，效能將可能會變慢，在極端狀況下，效能恐大減10%至15%，正在調查如何解決。

超微近年在CPU市場勢力壯大，獲得多家品牌廠擴大採用，時值Windows作業系統升級帶來的換機潮，超微CPU此時出狀況，恐打亂PC／NB市場換機潮步調，有機會讓超微最大競爭對手英特爾在此波換機潮搶先占據市場。

根據市調機構Mercury Research統計，超微在x86處理器的市占率，今年第2季來到22.5％，等於全球每五台電腦就有超過一台搭載超微處理器。這數字雖然還差英特爾一大截，但仍是近14年高點。第2季英特爾x86處理器市占率為77.5％。

Win 11在先前的測試中已經被發現可能拖慢遊戲效能，最多可能降低三成，主要與Win 11預設開啟的虛擬化安全功能（VBS）有關，可以加以關閉釋放效能。超微最新對外揭露的資訊則指出，該公司的旗艦Ryzen處理器，在安裝Win 11作業系統之後效能將會變慢，正在調查如何解決。

這意味所有能夠安裝Win 11的超微系統電腦都會受到影響，從早在2018年發售的Ryzen 2000到最新一代，都會變慢。

Tom`s Hardware、PC Gamer等PC／NB專業媒體報導，性能減緩的情況涵蓋所有支援Win 11的Ryzen處理器，這表示內建Ryzen 2000、Ryzen 3000、Ryzen 4000、Ryzen 5000的Zen+、Zen 2、Zen 3等處理器都受到影響。除此之外，部分數據中心EPYC處理器和一些新的Athlon晶片也遭受波及。

超微表示，問題之一在於Win 11會讓其處理器的L3快取延遲拖慢成三倍，因此拖慢處理器的效能。超微估計，普遍的電競遊戲效能可能減少10%到15%，影響相當大；一般應用程式可能被拖慢3%到5%，幅度相對較小。

另一個問題在於Win11與超微晶片的溝通出問題，沒有辦法在跑程式時自動選擇最合適、最快速的處理器核心，結果就是程式跑得慢，尤其是只跑單一執行序的程式。

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