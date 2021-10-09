特斯拉上海廠產量 勝加州

特斯拉的上海超級工廠產量已經超越加州的Fremont工廠；上海廠2019年開工，2020年1月開始生產，目前年產量已達到45萬輛。(美聯社)

儘管特斯拉 上季交車量不受全球晶片荒的影響而再創紀錄，執行長馬斯克 7日在特斯拉股東會中表示，上季仍面臨許多供應鏈挑戰，其中之一就是取得足夠貨輪以運載。他也證實，目前中國上海廠的產量已經超越美國加州費利蒙（Fremont）廠。

馬斯克在德州 奧斯丁舉行的股東會說：「我們度過了非常好的一年，汽車交車量創下紀錄。看來我們很有機會保持這種趨勢，只要我們能拿到晶片，就能辦到。希望晶片短缺可以儘速緩解。」

他也承認，特斯拉面臨「許多」供應鏈挑戰，「我們在第3季面臨的最大挑戰之一是能否獲得足夠的貨輪。船隻嚴重缺乏」。

特斯拉第3季在全球交車24萬1,300輛，打破第2季的20萬1,540輛紀錄，成長似乎沒有被全球晶片荒拖累。相較於其他國際大車廠，特斯拉的優勢更明顯，通用汽車公司（GM）遭遇供應鏈瓶頸，上季美國銷售量銳減三分之一。

馬斯克說，特斯拉的上海超級工廠產量已經超越加州的Fremont工廠；上海廠2019年開工，2020年1月開始生產，目前年產量已達到45萬輛。

在需求強勁與供應充足下，特斯拉7日把最暢銷的Model 3轎車漲價2,000美元，Model Y也漲價2,000美元，使特斯拉最便宜的車款成為還未量產的Cybertruck小貨卡。

生產Cybertruck與Model Y的德州奧斯丁新廠即將開張，馬斯克7日也宣布，企業總部將遷到奧斯丁，離開待了18年的加州。由於德州近來通過嚴苛的反墮胎法律，引發人權團體與科技業嚴重抗議，甚至有公司贊助員工搬離德州，馬斯克這時「逆風」去德州，也引起相當多爭議。