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全球糧價 漲上十年新高

編譯湯淑君／綜合報導
(路透資料照片)
(路透資料照片)

聯合國的報告顯示，全球糧食價格在9月漲上十年來高點，造成消費者日常採購費用變得更貴了，而且能源短缺只會使問題變得更糟。

作物歉收、需求強勁和供應鏈瓶頸等因素，導致過去一年來聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指數升幅達32.8%。

9月糧價指數月比升1.2%至130.0點，是2011年9月來最高，反映各式各樣食物都在漲價，包括穀物漲2%、植物油漲1.7%、砂糖漲0.5%，為通膨壓力火上加油，令消費者和央行官員更頭痛。

如今，能源價格飆漲，連帶推升生產肥料和運輸貨物的成本，使食物通膨問題進一步惡化，價格飆漲現象令人聯想起2008年和2011年糧食危機期間的情景。聯合國警告，能源價格漲不停也可能限縮糧食供應，因為更多農作物可能被轉用來製造生質燃料。

FAO高級經濟學家阿巴席安說：「各種問題聚在一起，開始變得令人憂心忡忡。這些糧價數字單獨看很糟，合起來看更糟。我想，兩、三個月前，沒人料到能源價格漲勢會變得這麼強。」

儘管農產品價格上漲要隔一段時日，才會導致生鮮食品零售價變貴，但世界各地的消費者已經承受物價上漲衝擊，促使各國政府尋求抑升物價的解決之道。

再者，運費上揚和缺工問題加劇供應短缺，使英國等地的超市貨架上缺東缺西。

最近能源價格暴漲，連帶推升肥料等農業投入品的成本，可能導致未來農產品價格漲得更高、甚至可能造成未來供應量減少，溫室種植可能關燈進行以節省電費。

聯合國 指數 供應鏈

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