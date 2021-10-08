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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

俄喊擴大供應 天然氣價重挫

編譯任中原／綜合報導
俄羅斯表示可能擴大天然氣供應，使天然氣價格回落。（路透）
俄羅斯表示可能擴大天然氣供應，使天然氣價格回落。（路透）

近來國際能源價格飆漲已引來多國關注，美國表示正考慮釋出戰略原油庫存，天然氣生產大國俄羅斯總統普亭也表示可能擴大對市場的供應，帶動國際天然氣價格7日盤中回落，並緩解投資人對於能源通膨的憂慮，激勵美歐股市大漲，道瓊工業指數早盤勁揚逾500點。

彭博資訊策略師指出，美國和俄國的最新舉動，凸顯近來行情火熱的油／氣市場已成各國爭奪地緣政治影響力的場域，預料會有更多國家介入干預，國際油價漲至每桶100美元的樂觀預測，也可能愈來愈難實現。

近來歐洲天然氣供應短缺導致電費暴漲，普亭6日說，「讓我們考慮可能對市場增加供給」，「我們必須謹慎從事。可以去和俄羅斯天然氣公司談。投標瘋潮對誰都不好」。

這番談話讓近來一路飆漲的國際天然氣價格6、7日連兩天走低，荷蘭與英國天然氣期貨6日大跌逾7%後，7日盤中小跌0.3%-0.5%，美國天然氣期貨繼6日重挫逾10%後，7日盤中續跌2%。

美國能源部長格蘭霍姆6日也表示，正考慮釋出戰略原油庫存，「所有工具已端上檯面」，暗示拜登政府不希望見到西德州油價漲破每桶80美元。布蘭特原油12月期貨7日盤中漲0.7%，報每桶81.65美元，西德州中級原油11月期貨漲0.7%至每桶77.99美元。

國際天然氣價格重挫後，市場對通膨憂慮也減緩，加上美國舉債上限僵局有望化解，美歐股市7日盤中走揚，美股三大指數早盤大漲約1.5%，道瓊指數漲逾500點，歐股也漲1.7%-2%。

不過，高盛預估，美國可能釋出6,000萬桶庫存，「影響不大」，只會微幅壓低油價；高盛原本預測今年底布蘭特油價會達到每桶90美元，而美國釋出庫存可能使油價比目標偏低3美元。中國兩周前就已經開始釋出戰略原油，最初的釋出量並不大，但預料將會繼續釋出。

多項因素帶動國際油價上漲，包括經濟解封提高需求、美國艾達颶風使產油量劇減，油國組織未擴大增產，及天然氣飆漲使燃油需求增加。觀察家指出，在這種背景下，更多政府干預行動很快就會跟進。

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