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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

南韓娛樂產業 經濟成長新動力

編譯易起宇／綜合報導

長久以來，南韓都以製造業的實力聞名國際，但Netflix的超人氣影集「魷魚遊戲」（Squid Game）正在把這個亞洲國家的文化影響力提升到新的層次，也預示娛樂業將成為南韓的經濟成長新動力。

南韓電影「寄生上流」（Parasite）在去年已成功拿下奧斯卡金像獎後，描述一群債台高築的人在致命生存遊戲中爭鬥的「魷魚遊戲」，已抓住全世界觀眾的目光，也反映出南韓的軟實力日漸壯大，有助提高文化出口對經濟的貢獻度。

相較於製造業，南韓內容產業的規模相對小，但持續穩定成長。南韓去年內容產業出口額為108億美元，約只有半導體業（992億美元）的十分之一，但已比其他主要出口品還多，例如家電（70億美元）、化妝品（76億美元）等。

受到新冠肺炎疫情爆發影響，南韓去年整體商品貿易出口總值比前年下滑5.4%，但包含出版、遊戲、音樂、電影和電視節目在內的娛樂出口，卻逆勢成長6.3%。

儘管規模仍小，但南韓的娛樂業的成長速度卻堪比科技業，南韓統計廳網站數據顯示，南韓創意和藝術服務產業的勞工人數，2009-2019年間增加27%，相較之下，製造業增加20%。

Netflix在9月表示，該公司2016-2020年幫助南韓創造1.6萬個娛樂相關產業的全職工作機會，並估計同期為南韓貢獻47億美元的經濟產值。

此外，韓劇和韓流偶像的流行，也已吸引大量觀光客前往南韓。

KOFICE估計，在南韓2019年所有入境旅客中，有13%旅客是特別為了體驗流行文化和參加粉絲活動，這些旅客該年的總支出為27億美元。

但南韓面臨的主要挑戰，是擴大亞洲以外地區的觀光客群，降低對中國的依賴。

南韓 觀光 電影

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