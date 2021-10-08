我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

越南百萬勞工出逃 重擊供應鏈

編譯陳家齊／綜合報導
越南百萬勞工蜂擁離城返鄉，產業領袖警告，「勞工大出逃」將導致工人短缺，衝擊全球供應鏈。（路透）
越南百萬勞工蜂擁離城返鄉，產業領袖警告，「勞工大出逃」將導致工人短缺，衝擊全球供應鏈。（路透）

越南政府的數據顯示，上百萬名越南農民工可能正在大舉逃出先前遭到新冠疫情重創的胡志明市與鄰近工業重鎮。專家指出，這對全球供應鏈將又是一大重擊，可能導致主要在越南生產的服飾、球鞋、玩具等多項產品，在年底購物季的缺貨困境更加惡化。

越南政府在官方網站上表示，已有數以萬計的移工離開胡志明市與鄰近的平陽省、同奈省與隆安省。越南政府報告指出，約有210萬名移工想要離開工廠，回到家鄉。

這些移工是在當局1日越南解除胡志明與周遭地區的防疫封城措施後，蜂擁離城返鄉。產業領袖警告，「勞工大出逃」將導致工人短缺，使想要疫後復工的工廠無法找到人手。越南是電子產品、玩具、服飾、球鞋與汽車零件的重要產地，近年來大量廠商從中國外移，跑到越南投資，如今卻面臨缺工危機。

越南當地媒體報導，企業領袖向記者表示，越南勞工現在最關注的就是疫情問題，認為家鄉的農村會比大都市安全。先前胡志明市的長期封城，也讓許多農民工一邊失業、一邊又困在城市的小租房中，現在決定乾脆回家，不打算在城中繼續冒險，深怕又有疫情襲來。

Nike已經因為越南工廠疫情關閉、缺工問題，調降今年財測。越南紡織協會估計，服飾工廠今年接下來可能走掉37%的工人；製鞋與皮革、皮包公會估計鞋廠將走掉40%的員工。

根據美國服裝鞋類協會的統計，越南是美國服飾、鞋子的第二大供應商，這波減產馬上衝擊年底購物季的供應狀況。

Urban Outfitter與A&F服飾公司都已經警告耶誕佳節期間將會缺貨，Nike則是在越南廠關閉10周後調降全年銷售預期，因為缺貨可賣。一些廠商緊急從其他地方徵調產能，Gap表示他們將利用「加速運輸」來對抗缺貨、延遲。

新冠肺炎疫情以及造成的長期封城，已經傷害到越南的經濟，越南國家統計局最近已調降全年國內生產毛額（GDP）成長率預期，下調到2.5%，遠低於越南設定的6.5%目標。

越南的疫苗接種率是東南亞最低，現在大量移工從城市回到鄉村，官員安排集中防疫巴士運輸，對返鄉者進行隔離檢疫，深怕疫情在全國各角落再爆開來。

越南 疫情 封城

上一則

全球糧價 漲上十年新高

下一則

印尼通過稅改案 明年調高加值稅

延伸閱讀

疫苗覆蓋率達7成目標 雪梨下周可望走出封城

疫苗覆蓋率達7成目標 雪梨下周可望走出封城
洛杉磯、胡志明直飛航班開通 越華裔往返家鄉更便利

洛杉磯、胡志明直飛航班開通 越華裔往返家鄉更便利

越裔接待阿富汗難民 患難見真情

越裔接待阿富汗難民 患難見真情
越南相機模組吃緊 iPhone 13交貨期拉長

越南相機模組吃緊 iPhone 13交貨期拉長

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」