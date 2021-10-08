越南百萬勞工出逃 重擊供應鏈
越南政府的數據顯示，上百萬名越南農民工可能正在大舉逃出先前遭到新冠疫情重創的胡志明市與鄰近工業重鎮。專家指出，這對全球供應鏈將又是一大重擊，可能導致主要在越南生產的服飾、球鞋、玩具等多項產品，在年底購物季的缺貨困境更加惡化。
越南政府在官方網站上表示，已有數以萬計的移工離開胡志明市與鄰近的平陽省、同奈省與隆安省。越南政府報告指出，約有210萬名移工想要離開工廠，回到家鄉。
這些移工是在當局1日越南解除胡志明與周遭地區的防疫封城措施後，蜂擁離城返鄉。產業領袖警告，「勞工大出逃」將導致工人短缺，使想要疫後復工的工廠無法找到人手。越南是電子產品、玩具、服飾、球鞋與汽車零件的重要產地，近年來大量廠商從中國外移，跑到越南投資，如今卻面臨缺工危機。
越南當地媒體報導，企業領袖向記者表示，越南勞工現在最關注的就是疫情問題，認為家鄉的農村會比大都市安全。先前胡志明市的長期封城，也讓許多農民工一邊失業、一邊又困在城市的小租房中，現在決定乾脆回家，不打算在城中繼續冒險，深怕又有疫情襲來。
Nike已經因為越南工廠疫情關閉、缺工問題，調降今年財測。越南紡織協會估計，服飾工廠今年接下來可能走掉37%的工人；製鞋與皮革、皮包公會估計鞋廠將走掉40%的員工。
根據美國服裝鞋類協會的統計，越南是美國服飾、鞋子的第二大供應商，這波減產馬上衝擊年底購物季的供應狀況。
Urban Outfitter與A&F服飾公司都已經警告耶誕佳節期間將會缺貨，Nike則是在越南廠關閉10周後調降全年銷售預期，因為缺貨可賣。一些廠商緊急從其他地方徵調產能，Gap表示他們將利用「加速運輸」來對抗缺貨、延遲。
新冠肺炎疫情以及造成的長期封城，已經傷害到越南的經濟，越南國家統計局最近已調降全年國內生產毛額（GDP）成長率預期，下調到2.5%，遠低於越南設定的6.5%目標。
越南的疫苗接種率是東南亞最低，現在大量移工從城市回到鄉村，官員安排集中防疫巴士運輸，對返鄉者進行隔離檢疫，深怕疫情在全國各角落再爆開來。
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