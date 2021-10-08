越南百萬勞工出逃 重擊供應鏈

越南百萬勞工蜂擁離城返鄉，產業領袖警告，「勞工大出逃」將導致工人短缺，衝擊全球供應鏈。（路透）

越南 政府的數據顯示，上百萬名越南農民工可能正在大舉逃出先前遭到新冠疫情 重創的胡志明市與鄰近工業重鎮。專家指出，這對全球供應鏈將又是一大重擊，可能導致主要在越南生產的服飾、球鞋、玩具等多項產品，在年底購物季的缺貨困境更加惡化。

越南政府在官方網站上表示，已有數以萬計的移工離開胡志明市與鄰近的平陽省、同奈省與隆安省。越南政府報告指出，約有210萬名移工想要離開工廠，回到家鄉。

這些移工是在當局1日越南解除胡志明與周遭地區的防疫封城 措施後，蜂擁離城返鄉。產業領袖警告，「勞工大出逃」將導致工人短缺，使想要疫後復工的工廠無法找到人手。越南是電子產品、玩具、服飾、球鞋與汽車零件的重要產地，近年來大量廠商從中國外移，跑到越南投資，如今卻面臨缺工危機。

越南當地媒體報導，企業領袖向記者表示，越南勞工現在最關注的就是疫情問題，認為家鄉的農村會比大都市安全。先前胡志明市的長期封城，也讓許多農民工一邊失業、一邊又困在城市的小租房中，現在決定乾脆回家，不打算在城中繼續冒險，深怕又有疫情襲來。

Nike已經因為越南工廠疫情關閉、缺工問題，調降今年財測。越南紡織協會估計，服飾工廠今年接下來可能走掉37%的工人；製鞋與皮革、皮包公會估計鞋廠將走掉40%的員工。

根據美國服裝鞋類協會的統計，越南是美國服飾、鞋子的第二大供應商，這波減產馬上衝擊年底購物季的供應狀況。

Urban Outfitter與A&F服飾公司都已經警告耶誕佳節期間將會缺貨，Nike則是在越南廠關閉10周後調降全年銷售預期，因為缺貨可賣。一些廠商緊急從其他地方徵調產能，Gap表示他們將利用「加速運輸」來對抗缺貨、延遲。

新冠肺炎疫情以及造成的長期封城，已經傷害到越南的經濟，越南國家統計局最近已調降全年國內生產毛額（GDP）成長率預期，下調到2.5%，遠低於越南設定的6.5%目標。

越南的疫苗接種率是東南亞最低，現在大量移工從城市回到鄉村，官員安排集中防疫巴士運輸，對返鄉者進行隔離檢疫，深怕疫情在全國各角落再爆開來。