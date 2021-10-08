貨櫃散裝運力 「緊」報再響

各國搶煤情況日趨嚴峻，散裝海岬型船已傳出缺船。（本報資料照片）

三大關鍵因素導致貨櫃、散裝運力又陷緊俏。貨攬業者指出，包括中國 十一長假後的歐美年底購物節備貨潮；外傳台積電赴美設廠的設備大單已開始載運，貨櫃海運需求轉緊；另因發電、供暖需求大增，中國、印度 、歐洲等搶煤情況日趨嚴峻，散裝海岬型船已傳出缺船。

貨攬業者說，現在海運市場呈現「搶煤、搶糧、搶艙位」的市況。其中，中國十一長假7日是最後一天，今日起中國出口備貨潮啟動，貨櫃塞港、缺船問題未解，恐回到長假前吃緊情況。

滙豐銀行全球研究部發布報告指出，中國缺電危機尚未對航運基本面產生影響，貨櫃需求保持不變。業界稱，全球塞港繼續惡化，中國港口塞港、工廠倉庫庫存積壓問題更嚴重，很可能使未來幾周貨櫃船舶維持滿載狀態。

由於備貨效應，滙豐認為，中國十一假期的季節性疲軟過後，預計貨櫃運價指數 可能自10月中開始上升。

散裝方面，中國北方近期氣溫驟降，供煤缺口擴增，中國、印度、歐洲已啟動搶煤大作戰，加上通膨問題導致全球搶原物料問題發酵，大宗物資持續上漲，帶動散裝各類船型運力吃緊。

BDI（波羅的海乾貨散裝船運價指數）指數7日收5650點，小漲0.05%，近月漲逾56%；海岬型指數（BCI），則收10,485點，漲0.09%，近月則漲逾114%。其餘散裝船型指數漲幅略勝於BCI，業界指，顯示缺船問題外溢到其他船型。

根據最新煤炭報價，中國動力煤現貨價已飆到每公噸人民幣1,710元，創波段新高。中國網友發現，長江以北與西北地區，日內溫差達20℃，黑龍江省溫度更掉到零度以下，供暖需求讓缺煤缺口擴大。近期澳洲動力煤價格也已漲至每公噸203美元，創13年來新高紀錄。

另外，滙豐報告稱，中國、歐洲及印度能源短缺，將推動煤炭大量補貨，至於其他原物料方面，儘管減排措施限制鋼鐵生產，但價格急劇下跌後，中國可能會補貨，其他原物料需求也吃緊，拉貨潮蓄勢待發。

報告指出，用電緊張，不僅推動煤炭需求，石油需求也可能上升，尤其北半球迎來冬季，歐美經濟復甦又帶動能源需求續衝，各國解封後航空用油大增，預計近期油輪運價也將大幅回升。